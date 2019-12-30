許多人周二、周三就時要去看跨年煙火秀與元旦追曙光，各天氣相關粉專分分貼心整理出跨年、元旦2天全台氣溫與天氣概況，還有根據風向，點出觀看台北101、劍湖山、義大煙火秀的最佳觀賞視角應該站在哪裡觀看。

氣象局表示，周二(31日)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖為短暫雨後多雲。周三(1日)東半部地區有局部短暫雨，大臺北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫方面，氣象局指出，31日晚上到元旦清晨是這波冷空氣最強的時候，屆時中部以北及東北部低溫將下探至14、15度，其他地方約16、17度。

氣象達人彭啟明在臉書上指出，台北跨年夜可能飄雨，至於可以看到元旦曙光的地方，中南部高山及墾丁機會最大。要站在哪裡才可以看到最美煙火，不會被煙霧擋到？彭啟明表示，31日晚上時吹偏東北風，最好避開信義跟基隆路口那一側。

另外，彭啟明提醒，要去劍湖山看煙火的朋友，因當地吹北風，觀看煙火要避開站在劍湖山南方。義大世界跨年夜吹北風至西北風，建議避免站在東南方觀看煙火。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析全台跨年著名點的天氣情況與氣溫：

台北101：短暫雨，濕寒冷，體感11～12度。

台北美麗華：短暫雨，濕寒冷，體感10～11度。

桃園高 鐵：陰天，非常寒冷，體感8～9度。

五月天演唱會：陰天，非常寒冷，體感8～9度。

台中麗寶樂園：晴朗，寒冷，體感12～14度。

雲林劍湖山：晴朗，稍冷，體感15～17度。

高雄夢時代：多雲，涼爽，體感18～20度。

高雄義大世界：多雲，涼爽，體感18～20度。

屏東千禧公園：晴朗，涼爽，體感18～20度。

宜蘭羅東：短暫雨，濕寒冷，體感13～14度。

花蓮東大門：陰天，稍冷，體感15～17度。

另外，粉專也PO出看2020元旦曙光的機率，指出東半部雲多易下雨，機會渺茫；阿里山有機會；墾丁是機會最高的地方。

(中時電子報)