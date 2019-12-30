美式賣場好市多人氣零嘴又多一款！近日不少網友在臉書上貼出這款零食纖三薯，幾乎所有人都給予好評，許多人一打開後就停不下嘴巴。有名網友PO出照片狂讚，「這產品到底是誰起頭說好吃的？！…我已經連嗑兩大包了」，還有人留言，「只買一包真是超後悔」。

最近臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》裡眾多網友都分享了這款零食纖三薯，大家都形容這包零嘴打開後會停不下來。有網友提到，「這產品到底是誰起頭說好吃的？！到底是誰？？」，他自曝，自己已經連嗑兩大包，即將去買第三包。另一名網友則發文形容，「唯一的缺點就是，打開之後我一邊滑手機一邊吃，咬到現在我嘴巴超痠，根本停不下來啊」。

纖三薯讓許多網友吃了停不下來。（摘自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

不少網友看到後紛紛留言，「嘴饞的好伴友，明天跨年的好朋友」、「每天飯後即使吃很飽還是要偷塞個幾片才覺得人生完整了」、「這真的吃了停不下來，上次只買一包真是超後悔」、「第二包還不敢開，等過年放假再瘋狂吃」。

(中時電子報)