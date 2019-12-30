2019年即將進入尾聲，美國多達七成的投資人多少對這一年的投資策略感到不滿意，其中投資人最後悔的事是沒有存下更多錢。

個人理財網站Nerdwallet調查發現，35％的受訪者後悔2019年沒有存更多錢；16％的受訪者後悔投資時沒有更大膽，還有15％的受訪者後悔沒有更頻繁進出股市。

財富管理公司Bone Fide Wealth創辦人暨總裁博納帕斯（Douglas Boneparth）表示，投資人可以將2019年作為借鏡，激勵自己在2020年做出更好的投資決策。「重點不在於過去沒做什麼，而是現在要怎麼做。」

專家指出，投資規模因人而異。Felton and Peel財富管理公司的理財規畫顧問Malik S. Lee表示，每個人的投資規模各不相同，投資人應該將焦點放在整體儲蓄率。儲蓄率係指全部的儲蓄，包括現金、退休金和稅後證券帳戶。

Lee指出，投資比重取決於個人的目標和風險承受程度。20或30多歲的年輕人，儲蓄率應該占總收入的10％至15％。另外，理財規畫顧問馬歇爾（Ryan Marshall）則建議，應該存下總收入的15％。

16％的受訪者後悔2019年沒有更積極投資，但專家表示，不是人人都適合積極投資策略，投資屬性與個人的風險承受程度和財務狀況息息相關。

馬歇爾表示，投資人在從事積極投資計畫之前，必須先了解潛在風險。每項投資都有好的一面，也有壞的一面，投資人需要了解積極投資計畫的風險。

此外，投資人也應該考慮投資期間，時間越長，越能經得起更積極的投資策略。

儘管投資人後悔沒有進行更多交易，但馬歇爾指出，部分經濟學家預測2019年不會出現經濟衰退，不過恐懼讓許多投資人變得保守，結果與2019年股市漲勢失之交臂。

(工商 )