國民黨新北市第一選區立委候選人洪孟楷的競選看板上，也可見「蔡淑君強力推薦」的標語。（洪孟楷提供／吳亮賢新北傳真）

民進黨新北市第一選區立委候選人呂孫綾日前在林口掛起感謝國民黨市議員蔡淑君的帆布，強調2人一起為地方爭取多項建設，此舉引來藍營支持者認為在「佔便宜」，對此蔡則表示，服務向來不分藍綠，能被肯定心存感激，但絕對支持同黨候選人洪孟楷，「相信選民有自主性，不會因為帶風向而投給誰。」

蔡淑君在臉書po文指出，近期呂孫綾一張「感謝淑君阿姨為地方付出」的帆布，讓她收到許多民眾來電說「你對不起黨！」「你為什麼挺呂？」令她生氣又無奈。

蔡淑君表示，事前不知道呂孫綾陣營會掛出此廣告，但檢視內容後，確實是自己和呂都有努力的地方建設，「身為國民黨議員，被民進黨立委肯定，是值得開心的事，人家稱讚我，也不好打電話去罵人家吧！」

對於是否擔心影響藍軍選情，蔡淑君則強調，「絕對是挺同黨籍的候選人，這個不需要多說」，但自己服務本來就不分黨派，若因政黨不同，就捨去建設及服務，「豈不滑天下之大稽！」

呂孫綾則表示，無論在無自來水地區的供水改善、紅火蟻防治、交通瓶頸的打通、以及各級學校教育經費的爭取，都與蔡淑君議員與在地里長經過多次會勘、協調，才能有這樣的成績，「地方建設攸關民眾最基本的民生問題，本來就不該有黨派之分。」

(中時 )