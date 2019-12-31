全球身家逾10億美元的富豪僅有2,604位，約佔全部人口的0.0002％，而其中超過67％的人是白手起家。2019年已近尾聲，再次回顧股神巴菲特、微軟創辦人比爾蓋茲等人過去一年來分享的人生經驗與成功秘訣。

巴菲特今年4月接受Yahoo財經版主編瑟威爾（Andy Serwer）訪問時指出，大家能做最棒的投資與金錢無關，反而應該多多投資自己。尤其是改善溝通技巧，這能讓你的身價上漲至少五成。

身家逾1,110億美元的貝佐斯表示，在創辦亞馬遜的過程中，他學習到擁有開放心胸、樂於改變心意的重要。

比爾蓋茲31歲時便晉身億萬富翁，如今身價高達1,130億美元。他從年輕時便想方設法不讓自我過度膨漲、保持謙遜，其一方法是讓周遭圍繞良師益友。

阿里巴巴創辦人、身家約460億美元的馬雲認為，只要願意努力，每個人都能成功。回顧創業過程，馬雲分享三個成功關鍵，那就是：跳脫思考、永不放棄以及善用自己才能。

名嘴歐普拉5月受邀至科羅拉多學院為畢業生演講時指出，成功並非一蹴可幾，而是靠一點一滴累積而成。

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