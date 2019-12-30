大陸知名經濟學家、前世界銀行副行長林毅夫在一場學術研討會上指出，只有到中國大陸人均GDP達到美國一半、經濟總規模達到美國2倍時，美國才會對中國大陸心悅誠服，中美矛盾才可能結束。

據陸媒《觀察者網》報導，林毅夫在「全球變局與中美關係」研討會上回答「中美矛盾何時會結束」的問題時說，中美貿易的爭端只是一個表象，真正的原因是中國大陸崛起。只要中國大陸崛起，威脅到美國的全球霸主地位，欲加之罪何患無辭？不管大陸怎麼做，都會面臨美國的挑戰。關於這一點，必須有心理準備。

至於中美之間的矛盾什麼時候會結束？林毅夫認為，美國今天敢於主動對大陸發起挑戰，就在於他們的科技、軍事等實力比中國大陸強，這是美國的底氣，想利用現有優勢來制約中國大陸進一步發展。只要大陸堅持開放，堅持發展是硬道理，中美之間的緊張因大陸的發展而來，也將隨著大陸的進一步發展而去。

林毅夫強調，只有到中國大陸人均GDP達到美國一半、經濟總規模達到美國2倍時，美國才會心悅誠服。屆時大陸東部沿海省份加中西部的武漢、長沙、重慶、成都、西安等主要城市的人口有3.5億，人均GDP將達到和美國相同的水準，其經濟規模和發展水準和美國相當，技術、產業水準也會和美國同樣先進，美國今天挑戰大陸的科技與軍事優勢就不存在了，也沒有了挑戰的本錢。

更何況，林毅夫說，除了這3.5億人GDP與美國一樣，大陸還有另外10億人均GDP達到美國30%左右的人口，也屬於高收入經濟群體，這批人整體經濟規模和美國一樣，並且仍然有快速發展的空間。

林毅夫指出，如果大陸能發展到這一水準，美國再挑戰也改變不了中國大陸崛起的事實，而且，美國的經濟要發展好、人民過上好日子，需要充分利用國內國外兩個市場、兩種資源，中國大陸會是全世界最大、增長最快的市場，和中國大陸和平友好相處是美國發展的機遇，中美之間的矛盾也就不存在，能夠和平相處了。

(中時電子報)