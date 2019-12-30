2020總統大選僅剩下最後12天，媒體節目主持人彭文正卻指出，從29日泛藍和泛綠媒體的電視辯論會觀看直播人數來看，2020選舉勝負已定。

彭文正在《政經關不了》指出，這場電視辯論會，網路直播媒體可分成兩陣營，分別是泛藍及泛綠媒體。泛綠媒體總數比泛藍還要多，可是從線上觀看人數平均值來看，泛藍線上觀看人數比泛綠觀看人數多，大概是10比1，這個數字很驚人，有時還差別更多，所以這次選舉勝負已定。

彭文正表示，媒體的嗅覺很準，以前他在民視時，就知道去年1124民進黨會大敗，只是沒想到敗得那麼慘，可以去當時的藏頭詩。像上次台北市長選舉，民進黨候選人姚文智做出來的民調高達90幾趴，因為當時是泛綠媒體，所以會來看節目的人都是泛綠，這些泛綠選民投出來結果，當然是姚文智，但是他們心裡有數。

彭文正認為，看一個東西最準，就知道誰贏誰輸，那個叫做政論節目收視率，但是也有很多人不看電視，電視大概只抓到2成到3成的人。然後再去YouTube政論節目觀察一星期，就會發現泛藍政論節目的點閱率大概是泛綠的3倍以上。

(中時電子報)