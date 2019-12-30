韓國瑜去年選高雄市長，高舉「愛與包容」，但是在29日辯論會，韓國瑜連番炮轟某些黑韓媒體沒水準、沒良心。黃暐瀚指出，韓國瑜愛恨分明，有話就說，有如喝下「超神水」，是生是死，交給上天！

韓國瑜去年選高雄市長，高舉「愛與包容」，雖然讓選民眼睛一亮，但上任之後卻也因而處處受限，面對媒體不實報導、鄉民抹黑，告也不是、不告也不是，只能解釋、解釋、再解釋。

不過在29日辯論會，韓國瑜背水一戰，連番炮轟某些黑韓媒體沒水準、狹窄化、可憐、少了良心，只剩造謠、抹黑。

政治評論家黃暐瀚指出，韓國瑜與黑韓媒體直球對決，就等於像是喝下「超神水」一樣。會就此更加惡化媒體關係，就此死絕，一次玩完？還是獲得更多民眾支持？台灣社會正在等答案。

為何有的媒體被罵？有的沒有被罵？黃暐瀚分析，因為有的是問「反送中」，但被罵的媒體是問「新莊王小姐」的問題。

黃暐瀚表示，李佳芬早已經在他的節目「我要當選」公開說過，，她是知情的。而黑韓媒體當著全國的面前，還是要再問韓國瑜，為什麼欺瞞太太？「如果是你，你會不會怒？」

黃暐瀚指出，政治人物罵媒體，過去在台灣是不可以的，但韓國瑜不一樣，別人都在心理罵，韓國瑜卻公開全球直播，訐譙給你聽，愛恨分明，有話就說。

黃暐瀚強調，公開罵媒體，絕對高風險，韓國瑜有如喝下「超神水」，是生是死，交給上天！

(中時電子報)