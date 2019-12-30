國民黨總統候選人韓國瑜在電視辯論會上嗆媒體，連不在場的三立電視台也被他批評，引起社會議論。國民黨中央委員連勝文今天在臉書上聲援韓，連勝文以自己為例，過去他就是三立假新聞的受害者，「只是現在的手段更加惡劣而已！」

連勝文說，他在2014年參選台北市長的選舉過程當中，不論是三立或其他綠媒，「基本上都是用攻擊韓市長的同樣手法來修理我，只是現在的手段更加惡劣而已！」

他說當時三立報導「為等連勝文，國泰班機延遲起飛」，該新聞經證實為假新聞；連勝文說，選後三立電視台卻還是持續用類似「國泰班機延飛」的假新聞來抹黑，足以證明有些媒體，在面對不同政治立場的人時，完全不顧真相，只想無所不用其極的毀滅你，這是媒體應有的道德，做人應有的良知嗎？

連勝文批評，三立的負責人林壕（林崑海）是人人皆知的媒體大亨、土地大亨，對他及他下面這群媒體人而言，侮辱他人、毀人名節，根本不痛不癢，只要把「愛台灣」的大旗一舉，就可以合理化自己的行為，也完全不在乎自己造成別人多大的痛苦與傷害。

連勝文更透露，「林壕」還能夠實質影響民進黨的走向，甚至指派不分區立委，請問黨政軍不是應該退出媒體嗎？這種對媒體有實質影響力的人不用受到制止嗎？還是說這只是民進黨執政時，許多的雙重標準之一而已？反正永遠都是民進黨可以，別人不行？民進黨說了就算，而別人都只能無奈忍受？

連勝文質疑，吃「林壕」飯的這群「高級」媒體人，難道真的已忘了自己作媒體曾有的理想？只要能賺錢，就什麼壞事都肯幹？在上位者冷酷，做事的人冷漠，造就了一個冷血的媒體，「所以韓市長說這群人早就失去知識份子的良心，也只不過是戳破了這群媒體人披在自己身上那光鮮亮麗的無冕王新衣罷了！」

連勝文說，相信這個「林壕」一定還是每天吃得好、睡得好，但是這些自詡為社會良心的媒體人，最好像共產黨一樣是無神論者，不要有什麼宗教信仰，否則當你用自己的良心與「惡」交換了恩賜之後，我相信，絕對不會有任何神明會原諒你的！

(中時 )