歲末年終倒數計時！Yahoo奇摩股市App今公佈四大財經榜單，包括第四季「10大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」，以及2019年度「10大熱門台股榜」、「10大熱門財經事件榜」；Yahoo奇摩從總瀏覽量上公布「10大熱門台股榜」，今年再度由台積電等電子股包辦榜單，除半導體外，被動元件、記憶體和面板股仍熱力不退，也是2019年台股最顯著的特徵。

綜觀今年第四季爆紅台股榜，績優股、轉機股同時引起關注，顯見股民想收息又賺價差心態，而ETF因應MSCI調整指數成份股，本季股民不再獨鍾台灣50 ETF，而以股利財、通膨財最受注目。

今年最讓人津津樂道的財經事件之冠，首推台股在年底終於重新站上1萬2000點大關，創下29年新高，台股是否將順勢挑戰「天險」，已經成為投資人每日必定關心的重點。台積電股價含配息大漲59％堪稱是台股創新高的最大功臣，名列亞軍。

Yahoo奇摩這次公佈「10大爆紅台股榜」，與先前幾個季度不同的地方是，在台股來到高點之際，績優股與轉機股同時受到股民關注，顯示股民既想要持續收取股息，同時也想賺到價差的心態。

高達6席榜單由績優股包辦，包括順德（2351）、瓦城（2729）、大車隊（2640）、根基（2546）、雲品（2748）和互盛電（2433）；此6檔個股有兩大共通點，首先是擁有強勢品牌，各自有深厚的經營基礎，像是順德為「SDI手牌文具」的製造商等；其次是近年均有穩定、甚至逐年成長的現金股息收益，例如順德股息從2元逐年成長至2.8元。

其他4席則是台開（2841）、立萬利（3054）、福懋油（1225）和佳能（2374）等漲幅相對落後的「轉機股」，則展現了部分屬性更加積極的投資人，持續關注個股動態、等待翻轉獲利時機。

(中時 )