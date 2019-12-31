Uber Eats 在台灣邁向第四年，平台為持續深耕台灣市場決心，擴大服務範圍至18個城市，包含澎湖，超過1萬間餐廳合作、延長營運時間，最近更大手筆啟動在台首次的品牌代言，邀請金曲歌王蕭敬騰、歌影雙棲藝人盧廣仲成為品牌雙代言人，似乎對擴大品牌效益、搶攻台灣市佔率很有企圖心。

迎接新的一年， Uber Eats 邀請蕭敬騰、盧廣仲成為 Uber Eats 台灣雙代言人，即日起透過「今晚我想來點」全新廣告系列，加碼粉絲福利一窺兩位巨星最愛的道地台灣美味。

無論是唱歌、戲劇、甚至是金曲主持都有亮眼成績的蕭敬騰，私底下是著名的美食老饕，許多欽點美食都在網路上受到熱烈討論締造「老蕭指南」，更表示「生命中不可或缺的三件事情，即音樂、籃球及 Uber Eats！」。

早睡早起、愛吃早餐是大家對盧廣仲的第一印象，但盧廣仲笑稱自己的拿手菜只有煎蛋和煮泡麵，主張「美食還是讓專業的 Uber Eats 來就好」，兩位不只對音樂有所堅持，在吃美食這件事上更是與 Uber Eats 一樣堅持嚴選；Uber Eats 今年也成為每年跨年時世界矚目的台北101跨年煙火秀的獨家倒數夥伴，精彩動畫秀陪伴全台灣民眾一同迎接2020年。

Uber Eats 台灣區總經理李佳穎表示， Uber Eats 將於2020年加碼投資台灣市場，展望新的1年，我們會不斷推廣台灣各地美味，把優食帶給更多民眾，也會持續推出新服務活絡台灣餐飲業。

(中時 )