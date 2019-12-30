知名影音平台今（30）日公布2019台灣會員「最愛看」影集及電影排行榜，發現台灣觀眾擁有多元的追劇口味，不同故事題材及語言皆入選排行榜片單，其中在台灣最受歡迎的前三部影集分別是：《獵魔士》、《AV帝王》、《罪夢者》；以科幻驚悚內容為主題的《愛x死x機器人》、《怪奇物語》、《黑鏡》、《雨傘學院》也榜上有名；韓劇則由《李屍朝鮮》以及與韓國同步熱播的《愛的迫降》表現優異。

圖為韓劇《愛的迫降》。（圖／Netflix提供）

台灣觀眾追劇口味多元、不設限，受熱門的內容不僅跨越不同語言，像是英文、中文、韓文、日文等，更涵蓋犯罪、科幻、浪漫、美食、喜劇，可見台灣會員對於不同類型的影視內容有極高接受度。

台灣觀眾對電影的愛好亦不輸影集，且觀賞之餘更不忘帶點刺激感，他們不僅喜歡好萊塢爽片（《三重邊界》、《新殺戮戰警》、《猛毒》）同時奧斯卡入圍的熱門作品（《婚姻故事》、《愛爾蘭人》）亦深受台灣觀眾青睞。

圖為美劇《好不浪漫》。（圖／Netflix提供）

2019 台灣會員最愛看內容 - 綜合排行榜

1.《獵魔士》The Witcher: Season 1

2.《AV帝王》The Naked Director: Season 1

3.《罪夢者》Nowhere Man

4.《鬼影特攻：以暴制暴》6 Underground

5.《愛x死x機器人》Love, Death & Robots: Volume 1

6.《奪命鴛鴦》Murder Mystery

7.《李屍朝鮮》Kingdom: Season 1

8.《好不浪漫》Isn't It Romantic

9.《世界小吃》Street Food: Volume 1: Asia

10.《婚姻故事》Marriage Story

2019 台灣會員最愛看內容 -影集排行榜

1.《獵魔士》The Witcher: Season 1

2.《AV帝王》The Naked Director: Season 1

3.《罪夢者》Nowhere Man

4.《愛x死x機器人》Love, Death & Robots: Volume 1

5.《李屍朝鮮》Kingdom: Season 1

6.《怪奇物語》Stranger Things 3

7.《愛的迫降》Crash Landing on You: Season 1

8.《黑鏡》Black Mirror: Season 5

9.《雨傘學院》The Umbrella Academy: Season 1

10.《南方四賤客》South Park: Season 15

2019 台灣會員最愛看內容- 電影排行榜

1.《鬼影特攻：以暴制暴》6 Underground

2.《奪命鴛鴦》Murder Mystery

3.《好不浪漫》Isn't It Romantic

4.《婚姻故事》Marriage Story

5.《三重邊界》Triple Frontier

6.《愛爾蘭人》The Irishman

7.《新殺戮戰警》Shaft

8.《猛毒》Venom

9.《可能還愛你》Always Be My Maybe

10.《氣象戰》Geostorm

(中時電子報)