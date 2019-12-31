陳建仁副總統結束帛誼專案行程後，30日搭乘華航CI27班機於晚間22時30分返抵桃園機場。在接受接機人員獻花後，他也在機場發表簡短談話。（陳麒全攝）

陳建仁副總統結束帛誼專案行程後，30日搭乘華航CI27班機於晚間22時30分返抵桃園機場。在接受接機人員獻花後，他也在機場發表簡短談話。（陳麒全攝）

陳建仁副總統結束帛誼專案行程後，30日搭乘華航CI27班機於晚間22時30分返抵桃園機場。在接受接機人員獻花後，他也在機場發表簡短談話。（陳麒全攝）

陳建仁副總統伉儷日前率團前往帛琉，出席臺帛建交20週年慶祝活動，展開帛誼專案，經過2天半緊湊的帛琉訪問行程後，於30日深夜返抵國門。

陳建仁副總統結束帛誼專案行程後，30日搭乘華航CI27班機於晚間22時30分返抵桃園機場。在接受接機人員獻花後，他也在機場發表簡短談話。

陳建仁副總統表示，這次代表蔡總統率團訪問帛琉共和國，出席臺帛建交20週年慶祝活動，為期兩天半的帛誼專案圓滿完成任務。這是第一次以副總統身分到訪帛琉，印象相當深刻，在此想與國人分享所見所聞：

第一、我見識到兩國關係的緊密與友好

我們與帛琉同為南島民族，共享南島文化的語言，也同樣具備南島人樂天、熱情的性格。這次到訪，我不僅受到帛琉政要、傳統領袖的熱情接待，帛琉人民的溫暖與好客更令我難忘。這次我們邀請由寶來國中及六龜高中校友所組成的尼布恩合唱團為建交20週年活動擔任表演嘉賓，用南島音樂串起兩國友誼，反應熱烈，我也相信，兩國人民將繼續共譜更多個20週年。

第二、我見證了臺灣協助帛琉發展的成果

這次到訪，我代表政府視察我國技術團及臺帛禽畜計畫的具體成果。我國農技團為了因應帛琉人飲食習慣所產生的營養失衡問題，在今年開始推動為期四年的「園藝推廣計畫」。透過蔬果推廣輔導、種苗生產、堆肥製作推廣、營養宣導、家庭園圃及校園農場推廣，改善帛琉人民的健康狀況。

陳建仁副總統也談到，臺帛禽畜計畫提供帛琉消費者更優質的肉品選擇，並輔導養豬戶，使他們能有更好的生計，確確實實為當地居民創造雙贏局面。

他指出，園藝推廣計畫與臺帛禽畜計畫，均有效協助帛琉政府達到「營養均衡」及「糧食安全」兩大目標，使當地人民實際受惠。這就是蔡總統上任後，推動「踏實外交」又一個成功的具體例證。

陳建仁副總統強調，臺帛邦誼已經穩定邁入了第20個年頭，回顧20年的旅程，除了感念帛琉對我真切的情誼，也要感謝曾經為兩國關係付出心力的所有外交人員、技術團員及旅外國人，有了各位的辛勞付出，才有今日的非凡成果。

他也表示，目前台灣外交處境十分艱辛，但幾次出訪，都讓看見我們為友邦及國際社會所付出的貢獻，深受感動。相信「踏實外交」將使我國得到更多真誠的朋友，也希望國人能繼續支持我們的外交工作。

最後，陳建仁副總統再次感謝帛琉政府給予本次出訪大力支持與協助，也要感謝政府與各界派駐在帛琉第一線奮鬥的人員所做的奉獻，讓我們有一個豐富且圓滿的帛琉之旅。

(中時 )