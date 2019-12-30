國民黨總統候選人韓國瑜日前上網路知名脫口秀《博恩夜夜秀》之後，年輕人支持度可能因此上升了6%。

據TVBS最新民調，在20到29歲這個族群，總統蔡英文的支持度為63%；不過，韓國瑜從14日開始，這族群的支持度也節節上升，14日支持度為16%、28日18%、29日已上升為24%。

資深媒體人黃暐瀚在談話性節目《國民大會》指出，20到29歲是韓國瑜最弱的族群；而蔡賴配在40到49歲這個族群支持率則往下掉，為41%，減少了7個百分點，可能在政見會、辯論會之後，可能這些要面對家計的族群，對蔡的支持度降低了。

針對韓國瑜年輕人支持度上升，國民黨台北市議員徐巧芯則分析說，很多年輕人原本是討厭民進黨德的，但因之前整個氛圍對韓國瑜很不利，所以他們選擇不表態，或說支持蔡英文。但當韓上了《博恩》之後，發現韓國瑜沒那麼討厭，也有他有趣的一面，有很多的討論度，甚至節目點閱要衝到500萬了， 會讓這些年輕人正大光明地站出來討厭民進黨，所以接到民調電話，就會說「我支持韓國瑜」。

徐巧芯說，還有一個原因，在總統候選人政見會和辯論會之後，那些年輕人發現，民進黨還是2018年那個民進黨，因此為了下架民進黨和蔡英文，而選擇支持韓，她甚至認為，選前韓國瑜的年輕人支持率還會提高。

(中時電子報)