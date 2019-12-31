美國不少百萬富翁都是白手起家，他們深知節儉的重要性，即便已經成為大家眼中的有錢人，也不改消費習慣。CNBC報導，美國3位百萬富翁Jay Leno、Graham Stephan及Barbara Corcoran都有特別的消費習慣，想存到第一桶金，或許可以參考他們的做法。

美國電視節目《Tonight Show》前主持人Jay Leno雖然喜歡收藏名車，但他對衣服卻不感興趣，對他而言，去百貨公司買衣服是浪費錢的行為，「我只有要足夠的衣服遮住他必須遮住的部位就好。」Jay Leno說道。

靠YouTuber致富的Graham Stephan目前月收入高達22萬美元，但他堅持不在外面買咖啡，他說，自己在家沖一杯咖啡只需20美分，而星巴克等咖啡店的咖啡定價都很荒謬。此外，他也和Jay Leno一樣不喜歡花太多錢在購買衣服上，直言不會花大錢買名牌衣服。

房地產天后Barbara Corcoran則是堅持搭機坐經濟艙，「我永遠不會花錢買商務艙或頭等艙機票。」登機前，她都會在機場買水果、奶酪、法式麵包或是一瓶小酒，並準備桌布和餐具擺盤，「當我打開這些美味餐點時，這比那些坐在商務艙或頭等艙的人好多了。」

(中時電子報)