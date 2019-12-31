女性朋友若出現腹部莫名凸出伴隨經痛症狀，千萬別輕忽！有位32歲的職業婦女長期經期紊亂，兩年半前下腹部莫名凸起，以為只是變胖沒有放在心上，半年後凸起處愈來愈大，伴隨嚴重經痛及大量經血，夜晚難以成眠，甚至情緒不穩常與丈夫爭吵，差點鬧離婚。經朋友陪同就醫檢查，婦產科醫師診斷為子宮異位瘤，伴隨子宮腺肌症，造成子宮體積增至一般正常子宮的三倍大，進而引發相關症狀。

台北中山醫院婦產科鄢源貴醫師表示，子宮內膜異位症成因複雜，主要是因為經血逆流至子宮以外的部位，如：卵巢、輸卵管、大腸或子宮直腸間的凹陷處，進而引起經痛、骨盆腔疼痛、肛門痛，甚至是解尿不順，如影隨形的疼痛令不少患者心生悲觀，連帶影響日常作息、工作及人際關係，對身心影響甚鉅。

子宮內膜異位症很容易復發，即便透過手術治療，若術後未搭配藥物長期治療，仍有兩年內20%的高復發率。就像幫房間大掃除一樣，開刀後想要永保子宮整潔，建議術後應長期用藥治療，預防復發。

鄢源貴提醒，子宮內膜異位症可謂終身的慢性疾病，除了要有長期治療的觀念外，每三個月定期追蹤；此外，養成良好的飲食、生活習慣，杜絕過度進補，保有積極樂觀的態度，才有助於控制疾病、避免復發。

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(中時電子報)