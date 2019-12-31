35歲郭姓少婦每當遇到寒流或氣溫下降，四肢常會出現僵硬、冰冷症狀，雙手更是慘白毫無血色，原本以為只是血液循環差，不以為意，沒想到日前右半邊臉頰竟然也面癱，趕緊到醫院就醫，經仔細檢查後確診為「冷凝球蛋白血症」，給予藥物治療後已無大礙，醫師提醒應注意保暖，有異常狀況應盡快就醫。

亞洲大學附屬醫院副院長、免疫風溼科主任蔡肇基表示，「冷凝球蛋白」是人類血清中的一群遇冷即沈澱之免疫球蛋白，在低體溫時，會在血管產生凝結，導致局部血流阻塞不順，當體溫上升時，則又會再次溶解恢復正常，因此罹患此症患者的手指或腳指，遇到氣溫驟降，往往就會出現血液循環不佳的症狀，膚色變白或變紫，外觀有如凍傷。

該少婦除了皮膚異狀之外，也出現手部關節僵硬、臉部局部面癱的情形，就醫時自述並沒有相關的病史，因此趕緊安排抽血檢查，發現是Ｃ型肝炎帶原者，由於C型肝患者約有五成機率會出現「冷凝球蛋白血症」（即「抗磷脂症候群」），進一步分析血清後，果然確診為此症。

蔡肇基指出，目前針對「冷凝球蛋白血症」的致病原因主要是以身體免疫疾病患者，如全身性紅斑狼瘡、乾燥症及硬皮症等疾病所引發，慢性發炎性疾病，像是癌症或C型肝炎都會引起，若症狀較輕者可採用通暢血液循環藥或抗凝劑來舒緩症狀，嚴重時需考慮使用免疫抑制藥物及類固醇，多數患者用藥後的效果都十分顯著。

蔡肇基也提醒，冬天手腳冰冷的原因很多，以急症來說，患有心臟病、高血壓及糖尿病患者，因心臟力量不足或動脈血管硬化等問題，無法將血液輸送到四肢，特別容易手腳冰冷。此外，慢性疾病患者的血液中有些會釋放出冷凝蛋白，而使血液結塊血管栓塞，而甲狀腺機能低下者，也會因新陳代謝緩慢，血管活性差而四肢冰冷。

至於最常見的貧血者，因紅血球數量不足，導致血液攜氧量不夠，都屬於容易手腳冰冷的族群，一旦發現自己比過去似乎變得特別容易手腳冰冷，或手腳冰冷過程有異狀，都須特別提高警覺，以免延誤治療黃金期。

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(中時電子報)