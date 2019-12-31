儘管遭遇美國從中阻撓，大陸科技巨擘華為仍積極搶攻歐洲市場，以保有在當地的一席之地，華為甚至利用歐洲對美國的不信任感，一邊大撒遊說經費，一邊狂打美國，標榜自己和歐洲享有共同價值以突破重圍，外媒報導，這項策略似乎已經奏效。

《紐約時報》（New York Times）報導，即便美國屢屢向歐洲盟友施壓，循序善誘要求他們拒用華為設備來建設當地5G網路，華為似乎已找到突破的方法，在歐盟支出的遊說經費達數百萬美元，向各國歐洲議員傳遞的訊息也更為直白、甚至明目張膽，華為利用歐洲人對美國的不信任感，凸顯自己和歐洲享有共同價值觀，明確表達出以下訊息：川普政府不可預測、不可信賴，但是華為是隱私、透明及全球化的守護者。

報導指出，在一場與歐洲議會議員的會議上，當被問及華為會否協助大陸政府進行間諜活動時，華為歐盟首席代表劉康（Abraham Liu）立即回應華為是完全獨立運作的公司，沒有義務為大陸政府當間諜，甚至指出這麼做完全就是自殺。不過劉康稍後話鋒一轉，稱華為才真正享有和歐洲的共同價值，暗諷美國不是，他說，「歐洲崇尚開放、創新、守法的價值讓它成為手機通訊領域的強權，而華為也具備這些價值觀。」

根據華為向歐盟揭露的數據，今年華為在歐盟投入的廣告及遊說費用超過300萬美元（約新台幣9,014萬元），比其他歐洲5G競爭者諾基亞（Nokia）及愛立信（Ericsson）加起來還要多，甚至遠超過美國競爭者高通（Qualcomm）。

華為利用這筆經費在歐盟總部所在地比利時布魯塞爾各大重要地點投放廣告，大型看板上寫著「投給5G、#聰明投票」；在給數百名記者的新聞稿中，華為強調，「歐洲應該要用歐洲的方式推出5G、符合歐洲的價值觀，而華為能夠確保這些價值。」

沒有人沒注意到華為傳遞的這些訊息，德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States）的史密斯（Julianne Smith）表示，「華為開始明目張膽地宣稱大陸才和歐洲享有更多共同價值，不是美國，大陸研究人員及官員也經常提醒歐洲人，和美國不同，大陸相信氣候變遷及多邊主義，這類訊息在德國特別管用。」

為說服歐洲客戶，華為還出奇招，今年10月特別為歐洲議員舉辦公開辯論會，會上劉康和他們談論「價值」，會議全程線上轉播。

《紐時》說，遊說策略似乎發揮了作用，儘管美國屢次在各大場合公開呼籲別用華為，目前還沒有任何一個歐洲國家明確表示將華為排除在當地5G建設之外。12月倫敦北約峰會上，川普施壓和他稱兄道弟的英國首相強生（Boris Johnson），強生當時也只是含糊帶過。德國總理梅克爾（Angela Merkel）甚至表示，應該讓華為參與5G競標，就連自稱支持川普的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）11月都宣布華為將領導當地的5G建設。

值得注意的是，或許不只是華為的遊說策略發揮作用，歐洲對川普政府的不信任感也是美國阻撓不力的主因之一，歐洲人擔心，華為可能只是美陸貿易角力下的一環，一旦美陸達成協議，華府解除對華為的制裁，遵循美國建議的歐洲人恐淪為冤大頭。

(中時電子報)