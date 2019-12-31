2019年對於許多王室而言或許是充滿紛爭、戲劇性變化的一年，英國王室感情相當好的威廉王子與哈利王子兩兄弟首度坦承偶有失和，英國女王次子安德魯王子捲入性醜聞風波，泰國國王睽違多年首度納妃，新婚3月就廢掉妃子，各項變化都讓今年王室新聞多了許多驚奇。

此外，日皇明仁退位、德仁繼位，日本開啟令和新時代，加上英國王室迎接新成員亞契，為混亂中增添了些許對未來的期待。《中時電子報》邀請您與我們一同回顧今年5大重要王室新聞，除了窺探王室八卦，更重要的是了解這些變化對一個國家的影響。

《中時電子報》評選日皇明仁生前退位、德仁登基、日本開啟令和時代為2019年最重大王室新聞。畫面為德仁10月22日進行「即位禮正殿之儀」的資料照。（圖TPG、達志影像）

1. 明仁退位、德仁登基 日開啟令和新時代

日皇明仁因年事已高、身體欠佳，希望王室公務不受自己的身體狀況影響，也能順利地運作，因此於4月30日正式退位，成為日本皇室202年來首位在生前退位的天皇。明仁天皇在位時期的平成時代多災多難，30年來換了17位首相，經濟歷經泡沫化，更發生阪神大地震、東京地鐵沙林毒氣事件、311大地震及海嘯，造成多人死傷，明仁在退位禮的最後致詞中祈願和平。

揮別平成，日本於5月1日正式進入令和新時代，德仁即位為日本天皇，日本皇室隨後於10月22日舉行「即位禮正殿之儀」，德仁遵循古禮，穿上平安時代以來即位禮儀式中的黃櫨染御袍，登上6.5公尺高的「高御座」，在首相安倍晉三三聲「萬歲」下，正式向海內外宣告即位。隨著德仁登基，先前傳出患有「適應障礙症」的雅子皇后也重拾外交長才，積極參與公務。

自2018年哈利與梅根結婚以來，梅根與凱特不合傳聞甚囂塵上，甚至影響哈利與威廉的兄弟情誼，哈利10月首度公開坦承，和威廉確實偶有不合，梅根也在鏡頭前大吐苦水。（圖／TPG、達志影像）

2. 哈利首度坦承 與威廉兄弟失和

2019年英國王室新聞絕對圍繞在哈利與梅跟這對夫妻身上，自2018年夫妻倆結婚以來，梅根與凱特這對妯娌不睦的傳聞就甚囂塵上，甚至影響了威廉與哈利的兄弟情，不論英國媒體的報導是否屬實，哈利與梅根10月接受英國獨立電視台（ITV）專訪時，確實承認了兄弟之間「偶有不好的時候」，梅根甚至大吐苦水，稱嫁到英國後「沒人問她過得好不好」，遭消息人士痛批行為失控，也凸顯了哈利梅根夫妻與傳統英國王室作風不同，要走自己的路。

安德魯王子捲入與未成年少女的桃色醜聞，安德魯王子（左）公開宣稱不認識指控他的朱弗里（中），陳年舊照馬上打臉他的說法。（圖／TPG、達志影像）

3. 安德魯王子捲入性醜聞 自殺式車禍專訪引爆公關危機

2019年對於英國王室而言，絕對如女王伊麗莎白二世所言，是個「充滿紛擾並令人煩心的一年」，當中尤以女王次子安德魯王子（Prince Andrew）捲入和未成年少女發生性行為的桃色醜聞最令人側目。美國億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）8月自縊後，整起性販運未成年少女的案件焦點便轉移至安德魯王子身上，面對受害女子指控歷歷，安德魯王子11月中首度打破沉默，接受BBC專訪時否認和少女發生關係，更稱不認識對方，不過兩人過去的合影馬上打臉這項說法，也讓英美媒體評價他的「車禍式自殺專訪引爆了王室公關危機」。

泰王瓦吉拉隆功5月正式登基，7月納入新妃子詩妮娜，3個月後就廢妃，更批評詩妮娜充滿野心，泰國王宮2019年上演驚心動魄的宮鬥劇。（圖／泰國王宮）

4. 泰王瓦吉拉隆功正式登基 1921年來首納妃 3月後又廢妃

廣受愛戴的泰王蒲美蓬2016年辭世，泰國經歷1年國殤期，泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）的加冕儀式順延2年，直至今年5月4日才正式登基，瓦吉拉隆功更在當月1日梅開四度，迎娶小26歲的前空姐蘇堤達（Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya），正式冊封為蘇堤達王后（Queen Suthida）。

2個月後，7月28日泰王67歲生日當天更迎娶年僅34歲的少將詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）為妃子，是泰國王室1921年以來首度納妃，王室更罕見大動作在官網放上60多張詩妮娜的照片，當中不乏與泰王的合照。不過才新婚3月，泰國王宮10月21日便宣布撤銷詩妮娜所有軍銜和妃子頭銜，形同廢妃，瓦吉拉隆功更批評她「充滿野心」、一心想要稱后，行為不符合頭銜，其後更陸續開鍘王宮官員，分析指出，瓦吉拉隆功想向外界證明自己是行事果斷的君王。

哈利王子與梅根今年迎接第一個孩子亞契，不過梅根產前大開趴的舉動鬧得滿城風雨，引起批評。（圖／TPG、達志影像）

5. 英王室新成員亞契報到 梅根爭議一籮筐

2019年英國王室最大喜事莫過於再添新成員，哈利王子與梅根的第一個孩子亞契（Archie）於5月6日報到，全球王室迷欣喜若狂。儘管各界都相當興奮迎接王室新成員，不過梅根在懷孕期間、甚至產後的種種舉止也充滿爭議，包括她在紐約豪砸千萬台幣為寶寶辦產前派對，

遭批作風太高調，甚至傳出她傾向在家分娩，以保有隱私等傳聞。

(中時電子報)