他用這手法大中！狂買籃球勝分差

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

上個月才剛以「他買籃球勝分差中百萬！2大祕訣曝光」為題跟大家分享9/9有消費者以6,000元買美國女子職業籃球(WNBA)勝分差「過關組合」抱回1,030,918元高額獎金的案例，沒多久又有消費者以類似的眉角投注籃球「勝分差」500元串4關抱回20萬元獎金！

籃球運彩「勝分差」玩法說明。(台灣運彩提供)

籃球運彩「勝分差」玩法是指消費者可以猜一場比賽結束時的「勝隊」及其「勝分差距」，投注選項包括「主隊1-5」、「主隊6-10」、「主隊11-15」、「主隊16-20」、「主隊21-25」、「主隊26+」以及「客隊1-5」、「客隊6-10」、「客隊11-15」、「客隊16-20」、「客隊21-25」、「客隊26+」共12種，毎種選項的賠率，少的話有4倍、多的話則有高達30倍，簡單、好玩、賠率相對高，一直深受消費者喜愛。

500元抱回204,000元投注內容及中獎情形。(台灣運彩提供)

11/12彰化員林的投注站就有1位消費者花500元挑了4場美國男子職業籃球(NBA)賽事的「勝分差」進行串4關投注，包括1.「獨行俠Vs.塞爾提克 主勝6-10賠率4.25倍」、2.「火箭Vs. 鵜鶘 客勝6-10賠率4.00倍」、3.「暴龍Vs. 快艇 主勝6-10賠率4.00倍」、4.「灰狼Vs. 活塞 客勝6-10賠率6.00倍」等4場「勝分差」。比賽結果完全命中，合計中獎金額高達204,000元(500元X4.25倍 X4.00倍 X4.00倍 X6.00倍)。

他買「勝分差」過關組合抱回百萬獎金的眉角。(台灣運彩提供)

比較這2次不同消費者同樣購買勝分差過關中大獎的眉角，可以看出來，有一個共通點就是「打順風球」，也就是「順著台灣運彩開誰讓分就買誰勝」；稍微不一樣的地方是「勝分差的選項」，一位是選2隊先前對戰紀錄最常出現的選項，另一位則是挑「勝分差」一般最常出現的「6-10分」選項，以上投注眉角提供給大家參考。

消費者以500元抱回204,000元獎金彩票。(台灣運彩提供)

6千元抱回103萬元獎金彩券。(台灣運彩提供)

(中時電子報)