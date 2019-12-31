隨著全球科技產業對於半導體大量需求，全球晶圓代工龍頭台積電7奈米製程年底前早就滿載，甚至在明年第一季量產5奈米製程，也早受到各大客戶青睞，根據TrendForce資料顯示，台積電在第四季全球晶圓代工市占率達52.7%、三星17.8%以居次，台積電狠狠超車競爭對手。然而，台積電創辦人張忠謀接受媒體專訪表示，和三星先前都是幾場戰鬥而已，真正的戰爭還沒結束。

蘋果2020年下半年將推出4款iPhone 12系列手機，將搭載A14 Bionic處理器，以及高通Snapdragon X55數據機，前者將採用台積電5奈米製程，後者採用台積電7奈米，據傳A14將在第二季底開始量產，有望拿下台積電5奈米三分之二產能。這也是蘋果自A10處理器以來，再度由台積電獨家拿下訂單。

聯發科11月底發表首款 5G 系統單晶片(SoC)「天璣1000」，由台積電７奈米製程；高通則是在12月推出旗艦手機晶片Snapdragon 865，將由台積電7奈米製程生產。

華為今年9月發表5G處理器麒麟(kirin) 990，採用台積電7奈米EUV製程生產，由華為Mate30系列手機首發。此外，有消息傳出，華為明年9月將推出的麒麟1020處理器曝光，將直接使用 Cortex-A78架構，並採用台積電5奈米。超微（AMD）則是以台積電7奈米製程生產的新一代電腦中央處理器（CPU）「Ryzen 3000」，開賣熱銷程度打敗龍頭英特爾，也讓AMD宣布下一代CPU也將採用台積電5奈米製程。

至於競爭對手三星，近期則是拿下高通兩款最新5G處理器，不過台積電在第四季全球晶圓代工市場以市占率52.7%居冠，三星以17.8%居次，雙方再度拉開差距。

據《天下雜誌》報導，張忠謀接受專訪表示，他對於台積電、三星之爭有不同看法，他認為這場與三星的戰爭，絕對還沒結束。

張忠謀表示，三星是個厲害的對手，現在跟台積電打得很厲害，目前他們只是暫時取得優勢，台積電贏了幾場戰鬥，可是整體戰爭還沒有贏。張忠謀表示，三星管理方式霸道，但這就是他們的管理方式，不是奇異、英特爾或是台積電模式。

為了追上台積電，先前韓媒就報導，南韓政府宣布與三星合作，開始投資半導體新創公司，並聘請大量專家，希望藉此提高競爭力與對手抗衡。此外，三星也計畫10年內投入1160億美元，提高本身的極紫外光(EUV)光刻技術，但台積電也在第三季法說會上宣布提高年度投資支出至140~150億美元，雙方精彩過招，也讓半導體市場競爭愈發激烈。

(中時電子報)