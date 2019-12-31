2019年即將進入到2020年，全台都有大大小小的跨年活動等著民眾攜家帶眷去參加，《中時電子報》為您盤點出從北到南大小跨年舞台，還有舞台亮點，要你聰明選擇不放過任何一場跨年秀。

臺北最High新年城-2020跨年晚會。（資料照）

【臺北最High新年城-2020跨年晚會】

主持人：黃子佼、LULU 黃路梓茵

時間：2019/12/31 18:30 ~ 2020/01/01 1:00

地點：臺北市政府前廣場

藝人：LEO王、ØZI、SUPER JUNIOR D&E、五月天、白安、茄子蛋、楊丞琳、周湯豪、光良、吳青峰、七月半、家家、孫麥傑、這群人、獅子、鼓鼓 呂思緯、魏如萱、魏嘉瑩、蘇慧倫。

轉播平台：華視、愛奇藝（全球）、台北旅遊網臉書、台北廣播電台FM93.1、Astro TV（馬來西亞、汶萊）、DATV（日本）。

亮點：天團將五月天唱開場、玉女歌手蘇慧倫帶來經典歌曲、韓國天團SUPER JUNIOR D&E東海銀赫首度來台跨年、楊丞琳擔任壓軸。

美麗華2020 Enjoy love, enjoy life 跨年演唱會。（資料照）

【美麗華2020 Enjoy love, enjoy life 跨年演唱會】

主持人：Dennis

時間：2019/12/31 晚上8:00~2020/1/1

地點：台北大直美麗華1F水舞廣場（捷運劍南路站1號出口）

藝人：呂士軒、陳忻玥、老破麻樂團、白安、薩克斯風手─胡笙、李友廷（壓軸）

2020 基隆市跨年晚會「音浪太強大！基隆嗨跨年」。（圖／主辦單位提供）

【2020 基隆市跨年晚會「音浪太強大！基隆嗨跨年」】

主持人：郭彥均

時間：2019/12/31 19:30開始

地點：基隆港西三倉庫旁停車場

藝人：DJ E-Turn 楊立鈦、鏽鉚釘、拾叁樂團、TOBE樂團、血肉果汁機、隨性、美秀集團、旺福、四分衛（壓軸）

2020 桃園市跨年晚會「愛在桃園 幸福美好」。（圖／主辦單位提供）

【2020 桃園市跨年晚會「愛在桃園 幸福美好」】

主持人：胡瓜、浩角翔起、白家綺

時間：2019/12/31 19:00

地點：高鐵桃園站前廣場

藝人：Super Junior K.R.Y.（圭賢、厲旭、藝聲）、 謝金燕、周湯豪、郭書瑤、滅火器、李千那、孫盛希、 鬼鬼吳映潔、吳卓源、方泂鑌、曹雅雯、許富凱、鳳凰之星（邱子芯、夏宇禾、張家瑋、郭亞棠）、蔡家蓁。

轉播平台：民視、四季線上影視、YouTube「2020愛在桃園幸福美好跨年晚會」、亞洲電台FM92.3

看點：Super Junior K.R.Y.（圭賢、厲旭、藝聲）首度來台跨年、姊姊謝金燕今年唯一一場跨年舞台、

台中「Shining!嗨玩台中 2020跨年狂歡夜」（太平場）。（圖／主辦單位提供）

【台中「Shining!嗨玩台中 2020跨年狂歡夜」（太平場）】

主持人：于美人、蔡昌憲、許志豪

時間：108年12月31日（週二）晚上6點至109年1月1日(三)凌晨1點

地點：太平區太平運動場

藝人：詹雅雯、龍千玉、江惠儀、高爾宣、翁立友、椅子樂團、盧莉瑮、黃妃、荒山亮、黃文星、陳零九、邱鋒澤、林喬安、李子森、高佳群、吳美琳、林孟宗、余凱揚、葉諾帆、黃妃、翁立友、周興哲(壓軸)

轉播平台：三立新聞網、Vidol

看點：金曲歌后江惠儀登台跨年、當紅偶像高爾宣、陳零九、邱鋒澤都在這一場、台語唱將齊聚。

台中「Shining!嗨玩台中 2020跨年狂歡夜」（后里場）。（圖／主辦單位提供）

【台中「Shining!嗨玩台中 2020跨年狂歡夜」（后里場）】

主持人：阿KEN、Sandy吳珊儒、夏語心

時間：108年12月31日（週二）晚上6點至109年1月1日(三)凌晨1點

地點：后里區麗寶樂園第二停車場

藝人：安心亞、楊丞琳、徐佳瑩（跨年）、吳宗憲（壓軸）、畢書盡、王心凌、廷廷蕭秉治、曾沛慈、茄子蛋、安心亞、GAIL、KARENCICI、周興哲、高爾軒、JR紀言愷、三原Japan、鹿希派、汪定中、吳卓源。

看點：安心亞、楊丞琳、徐佳瑩、王心凌、吳卓源女力唱將看不完，加上綜藝天王吳宗憲唱壓軸。

2020愛在南投星光閃耀 NANYOU跨年晚會。（圖／主辦單位提供）

【2020愛在南投星光閃耀 NANYOU跨年晚會】

主持人：梁赫群、邱慧雯

時間：2019/12/31 晚上7:45

地點：南投體縣立體育場(南投市南崗一路300號)

藝人：飛暘樂團、曼暉舞團、BOXING、草屯因仔、臭屁嬰仔、RED芮德、Chris唐仲彣、潘裕文、閻奕格、曹雅雯、甲子慧、鬼鬼-吳映潔。

【清境2020跨年-合歡山國際暗空公園星空】

時間：2019/12/31(二)晚間7:00-2020/01/01 00:50

地點：清境農場遊客休閒中心停車場（統一超商清境商場）

藝人：街頭先生、孟慶而、Bounce181、歐妮醬舞團、DJ Bella、反骨男孩、張孟權、李佳歡、吳是閎等

看點：全台最高的跨年晚會，搭配上「合歡山觀星」特色天文導覽，倒數之際將與南投跨年晚會連線直播。

劍湖山世界2020跨年-幸福FANCY GO（圖／主辦單位提供）

【劍湖山世界2020跨年-幸福FANCY GO】

時間：2019/12/31 19：00

地點：劍湖山世界遊樂園

藝人：李佳歡、許淨淳、張孟權、艾文、唐貓樂團、耶魯布萊克樂團、呂薔、陳芳語，壓軸則是J.Sheon

看點：長達566秒的摩天輪煙火秀，以「2020幸福Fancy Go」為主題，打造「幸福極光天使煙火秀」。

【幸福閃耀大斗六2020跨年晚會】

時間：2019/12/31 19:30-1/1 00:30

跨年地點：斗六市環保運動公園

活動藝人：許維芳、盧子杰、劉學甫、溫瀚龍、吳霏、吳美琳、愛無限樂團、迴青樂團。

【2020彰化市跨年演唱會】

時間：2019/12/31(二)晚間18:30起

地點：彰化縣立體育場

活動藝人：殷正洋、童立安、劉明峰、文慧如、李千那、一綾。

嘉義「迎接2020全嘉藝起來跨年晚會」。（圖／主辦單位提供）

【嘉義「迎接2020全嘉藝起來跨年晚會」】

主持人：GINO、巴鈺

時間：2019/12/31 (19:00) – 2020/01/01 (00:30)

地點：嘉義市體育場

藝人：曾沛慈、秀蘭瑪雅、蔡黃汝、董事長樂團、黃奕儒、張語噥、王艷薇、SULD戰旗樂團、廖士賢。

【2020 台南跨年府城搬戲】

主持人：

時間：2019/12/31 (18:00) – 2020/01/01 (00:00)

地點：南美館2館周圍 永福友愛街口 忠義友愛街口

藝人：陳德政、秀琴歌仔戲團、街舞聯盟、大支xBRx韓森、榕幫、拍謝少年、麵包車樂團。

高雄夢時代跨年晚會：2020 愛．SHARING高雄夢時代跨年派對。（圖／主辦單位提供）

【高雄夢時代跨年晚會：2020 愛．SHARING高雄夢時代跨年派對】

主持人：曾國城、王仁甫、路嘉怡、郭靜

時間：2019/12/31 19:00 – 2020/01/01 01:00

地點：夢時代購物中心（高雄市前鎮區中華五路789號）

藝人：Bii畢書盡、李玉璽、陳彥允、安心亞、劉艾立、宋念宇、鄭可強、Gail蓋兒、李艾薇、Noovy、陳勢安、李玖哲、丁噹、蕭敬驣。

轉播：中天綜合台、中視無線台、MOMO TV、My Video、Hit FM90.1、YouTube、中天亞洲台、美洲台（海外）、中時電子報APP。

看點：安心亞放話一定穿很辣！

【高雄YA!2020草衙道跨年晚會】

主持人：小彬、梅格

時間：2019/12/31 20:00–2020/01/01 00:30

地點：晴光之丘

藝人：陳零九、邱鋒澤、黃奕儒、采子、告五人、生炒鴨肉羹、薄荷綠工廠、慵懶計劃。

【2020 義大耶誕跨年煙火秀「紫耀義大 享樂由你」】

時間：2019/12/31 23:52-2020/1/1 00:20

地點：高雄義大世界

看點：將施放999秒大型藝術煙火秀，體驗12吋大型煙火的震撼魅力，在煙火施放前還會加入「400台無人機展演秀」表演暖場。

2020屏東跨年晚會-K歌之夜。（圖／主辦單位提供）

【2020屏東跨年晚會-K歌之夜】

主持人：楊程鈞、FiFi

時間：2019/12/31 19:30-1/1 00:30

地點：屏東市千禧公園

藝人：李聖傑、玖壹壹、孫淑媚、滅火器、黃妃、李子森、茅草屋樂團、吳勇濱、林俞玟。

2020宜蘭熊讚跨年晚會。（圖／主辦單位提供）

【2020宜蘭熊讚跨年晚會】

主持人：圓圓、阿男

時間：2019/12/31 19:00-1/1 01:00

地點：宜蘭市新月廣場

藝人：八三夭、魏如萱、蕭秉治、李佳薇、熊仔、AKB48 Team TP、鄭茵聲、許莉潔、婁峻碩、魏嘉瑩、蔡佳麟、丘與樂。

2020羅東跨年晚會。（圖／主辦單位提供）

【2020羅東跨年晚會】

主持人：大愷、格格

時間：2019/12/31 19:00-1/1 01:00

地點：羅東中山公園

藝人：鼓鼓、呂思緯、BCW、臭屁嬰仔、爽樂團、Any安偉、林雨涵、李狐、ALL-Range、Xunday、大愷 吳長愷、格格 呂甄格。

2019-2020 花蓮太平洋觀光節跨年晚會。（圖／主辦單位提供）

【2019-2020 花蓮太平洋觀光節跨年晚會】

時間：2019/12/31 20:00-1/1 00:30

地點：東大門廣場

藝人：蕭煌奇、黃鴻升 (小鬼)、阿喜、羅平、李唯楓、吳汶芳、曾靜玟、鄭心慈、Masha 潘君侖、林威良、小男孩樂團、鹹豬肉樂團、王子邱勝翊 、田亞霍。

轉播平台：MTV（20：00起）、三立台灣台（22：30起）

台東縣歲末跨年-限時動態2020。（圖／主辦單位提供）

【台東縣歲末跨年-限時動態2020】

主持人：堯一堯(閃亮DJ)、米可白

時間：2019/12/31 20:00-1/1 00:30

地點：台東縣海濱公園國際地標

藝人：張重擊者 Thumper、八十八顆芭樂籽 88balaz、雅維·茉芮Yaway‧Mawring、鄧福如 AFÜ、柯有倫 Alan Kuo、蔡旻佑 Evan Yo、邵雨薇、Butterfly愷樂。

2020馬祖愛你愛妳跨年晚會。（圖／主辦單位提供）

【2020馬祖愛你愛妳跨年晚會】

主持人：于子育

時間：2019/12/31 19:00-1/1 00:30

地點：介壽澳口公園

活動藝人：許景淳、張克帆、林佳儀、ECHO

2020閃耀出擊 澎湖跨年晚會。（圖／主辦單位提供）

【2020閃耀出擊 澎湖跨年晚會】

時間：2019/12/31 21:00-2020/1/1 00:30

跨年地點：澎湖縣政府廣場

活動藝人：卞慶華、徐展元、吳亦帆、段敘明、徐哲瑋、朱家興、Yellow Gun。

2020金門跨年晚會-金彩無限閃耀曙光。（圖／主辦單位提供）

【2020金門跨年晚會-金彩無限閃耀曙光】

主持人：沈玉琳、若綺

時間：2019/12/31 19:00-1/1 00:30

地點：金湖鎮市港路15號地(山外圓環旁空地)

藝人：王識賢、卓文萱、流氓阿德、張文綺、許書豪、知己二重唱、廖柏雅、奶油哥哥、櫻桃姐姐。

(中時電子報)