2019年是太空科技飛躍性成長的一年，太空探測器航向更遙遠的星球，我們看到黑洞，更強力的火箭與載人太空船正在蓄勢待發，未來要前往太空，可能就像搭乘越洋班機一樣簡單。

1.新視野號拍攝雪人狀的「天邊」星：

2019年1月1日，航太總署的「新視野號」(New Horizons)飛抵冥王星以外的古柏帶天體小行星486958 號，它有著罕見的雪人形狀(或叫葫蘆型)，可能是過去，兩個小天體以極為緩慢的速度碰撞，然後連結起來而形成。原本天文學家給它取名「尤提馬‧圖利」(Ultima Thule)，中譯為「天涯海角」或「終極遠境」，然而 「圖利」這個名字在歷史上有爭議，現在改用北美原住民波瓦坦族(Powhatan)對於天空邊界的稱乎Arrokoth，目前沒有統一的中譯，或可稱為「天邊星」。

2.大陸嫦娥4號成功登陸月球背面：

2019年1月3日，大陸嫦娥4號月背探測器成功著陸，隨後月球探測車「玉兔2號」也緩緩離開登陸器。憑著2具繞行月球的中繼衛星「鵲橋」，太空部門可以有效的操作月兔2號對月球背面進行勘測。目前玉兔二號已運行超過321天，締造了探測車在月面工作最久紀錄。

3.SpaceX乘員飛龍完成首次無人測試：

2019年3月2日， SpaceX公司的載人太空船「乘員飛龍」(Crew Dragon)完成首次的無人測試任務，太空船成功與國際太空站對接，太空人也來到太空船內部參觀，並且同時運補了所需要的物資。大約8天後，乘員飛龍返回地球，完美完成任務。

然而後續發展不順利，4月22日，乘員飛龍在地面進行緊急火箭的啟動測試時，卻發生直接炸毀的事故，使得乘員飛龍的首次載人任務，延遲到2020年。

4.美國洞察號鑽掘火星表土：

NASA火星探測器洞察號(InSight)在2018年11月成功降落火星表面，它是一具固定式的探測站，其中一個主要工作是了解火星表土之下的成份，洞察號有一具名為「鼴鼠」(Mole)的鑽機，打算掘到表面以下5公尺處，然而在今年3月，僅掘了30公分左右就難以寸進，科學家猜測可能碰到堅固的石頭，或是過於鬆軟的土質，摩擦力太小導致鑽頭空轉。到了今年10月，科學家打算以洞察號的挖掘勺來壓著「鼴鼠」，增加點壓力來推進鑽頭繼續往下，根據12月18日的進度，確定有所改善，再向下挖了約3公分。

洞察號發現，火星上面有一些微弱的地震，目前原因不明。

4.人類首度拍攝黑洞照片：

2019年4月10日，台北晚間9點，全球有6城市同步直播公布首張黑洞影像。由於中研院也是參與此項研究計畫的重要成員，台北亦能目睹此偉大的一刻。這枚黑洞位在距離地球近5500萬光年的M87室女座超巨星系中心，這個星系呈現橢圓型，中心的超大質量黑洞，質量是太陽的65億倍，是目前人類已知最大的黑洞之一。全球8個科學單位參與此計畫的觀測站中，中研院天文所也是其中之一，負責其中4個望遠鏡的建設與運轉。照片呈現，黑洞的中間是個黑幽幽的球，但四週是極為明亮的吸積盤，它的模樣與天文學家基普索恩(Kip Thorne)所預測的樣子幾乎完全一致，科幻電影「星際效應」(Interstellar)當中的明亮黑洞形象，就是依據索恩的設定而建立的。

5.日本完成龍宮小行星探測

2019年4月5日，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的「隼鳥2號」(Hayabusa2)執行「人造撞擊」試驗，以一枚銅塊向龍宮小行星砸去，成功撞出一個明顯的人為隕坑，隨後隼鳥2號成功著陸於龍宮上，並且收集了坑內的物質。科學家希望，這些物質是最古老的太陽系成分，對於我們理解行星演化極有幫助。「隼鳥2號」在12月完成了所有預定任務，正攜帶著珍貴的龍宮樣本返回地球。

6.光帆2號太空船揚帆啟航

2019年7月26日，行星協會( The Planetary Society)的光帆2號(LightSail 2)太空船，完成太陽帆的伸展，太陽帆由相當薄的聚酯材料構成，折疊起來時，收容在一個烤麵包機大小的盒子裡，但是完成伸展後，卻成為一個3公尺見方的大帆。科學家一直認為，太陽的高能粒子(亦稱太陽風)，可以成為一種推進力，愈大的太陽帆就愈能收集這樣的力量，只要時間夠長，就能在星際空間中順著太陽風航行，要是成功，星際航行就不需要太多的燃料。

7.SpaceX星躍者完成跳躍測試：

2019年7月25日，SpaceX公司進行強力火箭發動機猛禽引擎(Raptor rocket engine)的試跳，一具猛禽引擎安裝在巨大的不鏽鋼火箭體上，完成了20公尺的試跳。到了8月29日，猛禽引擎成功完成150公尺的飛行並且盤旋，這是巨型「星艦火箭」的第一步測試。就SpaceX執行長伊隆馬斯克的設想，星艦火箭可以帶著100噸的酬載上太空，並可前往月球，甚至更遠的火星。

8.印度成功測試反衛星武器：

今年3月，印度測試了一枚反衛星飛彈，成功擊落離地表300公里運行的衛星，成為擁有這種能力的第四個國家，然而美國航太總署則警告，印度此舉其實是一件「可怕的事情」，已經威脅到軌道上的人造衛星，以及國際太空站 。

9.維珍銀河的近太空航行即將商業化：

2019年2月22日，維珍銀河公司(Virgin Galactic)的團結號(VSS Unity)太空船，完成首次載客飛行，總共3個成員進入離地表90公里的近太空，並且成功進入短暫的失重狀態。

義大利空軍在10月與維珍銀河接洽，將在未來幾年，由維珍銀河提供暫時的失重環境，進行一些簡單的太空實驗。

雖然這種太空飛行很短暫，但是價錢便宜，一趟只需25萬美元，目前的預售票早已預訂一空。

10.星際彗星進入太陽系

2019年8月30日，天文學家根納季·鮑里索夫(Gennady Borisov)發現一個不尋常的高速物體進入太陽系，新物體被命名為C/2019 Q4鮑里索夫(Borisov)，它有著獨特的雙曲線軌道，顯示它是從遙遠的星際空間闖入我的的太陽系的，與2017年發現的「噢姆拉姆啦」(Oumuamua)星際小行星一樣罕見。

隨後發現這個物體出現噴流，因此C/2019 Q4是一枚星際彗星。

這是天文學家第2次追查到非太陽系的星際物體，顯示在太陽系之外，還有很多的星際物質。

(中時電子報)