通靈大師江嘉葉。

2020大選倒數10天，選情進入白熱化，「通靈大師」江嘉葉繼上回為候選人抽籤詩，這次使用塔羅牌占卜預測韓蔡之爭結果，同時也針對兩位候選人給出中肯建議。

江嘉葉用塔羅牌幫現任總統蔡英文占卜，其中在目前心情、未來發展、最終結果部分，分別抽到國王逆位、吊人與寶劍1逆位；她解釋國王原本應該是穩坐王位，傲視群雄，但蔡英文目前的心情卻是國王逆位，代表著現在心情很煩亂，對於問題的處理上無法好好的思考，不能輕鬆的坐在王位上支配與分配各項事務，這也會讓她變得有些固執，私底下難以好好控制自己的情緒。

而吊人的基本含意是犧牲奉獻，有時也會有付出得不到回報的情況，連結到國王逆位牌，在無法做出強而有力的明確決定時，吊人是在做深刻的反思，但由於被倒吊著，因此仍然是處於困境，有停滯不前，無法突破現況的情形。

江嘉葉為小英抽到寶劍1逆位。

江嘉葉說，從國王逆位的煩亂心情，無法好好思考做出明智的決定，到未來的吊人，反省自己卻無法突破困境，走到最終的寶劍1逆位，這張最終結果的牌，代表著執著，想放卻放不掉，除了讓自己困惑外，也暗示著結束。

雖然為蔡英文抽牌結果不盡理想，但江嘉業接著又抽出錢幣4，建議蔡英文要打開自己的包容心，要用開闊的態度，多去信任黨內的夥伴，共同為選戰打拼，另外也要拋開自己的身段，用更多的親和力與選民接觸。同時死神逆位也指示，蔡英文要將過去的個性做些改變，換個角度面對問題，死神逆位的牌意是東山再起，能夠對應到國王逆位，象徵國王的重生，重新回到王位，延續權力。

太陽牌代表勝選最終結局。

而韓國瑜在目前心情、未來發展與最終結果，則分別抽到了寶劍2、權杖4與太陽這3張牌。江嘉葉解釋寶劍2意指牌中的主人被蒙上雙眼，獨坐在月色之中，象徵韓國瑜現階段感到非常的不安，有著恐懼害怕的心情，對未來毫無把握，心情非常的緊張，2把寶劍也代表著目前韓國瑜感到與對手勢均力敵，難分勝負。

但權杖4卻代表著歡愉的氣氛、慶祝的場景，江嘉葉說：「這是要經過一段艱辛的努力才能換來的成果，暗示韓國瑜必須走過一段黑暗時期，才能得到自己想要的成功。」

至於最終結果太陽，江嘉葉分析從寶劍2的恐懼不安，到權杖4必須經歷一段苦難，走到最終的太陽牌，這是一張光明燦爛的牌，充滿著熱情與生命力，韓國瑜在這張牌到來，才算是真正的得到成功，但是別忘了必須先度過先前的磨練，才能見到太陽的綻放。

而江嘉葉接著也為韓國瑜再抽到一張權杖騎士逆位、力量的牌，建議韓國瑜處理事情時要深思熟慮，不要過於莽撞衝動，而力量牌是指示韓國瑜要多充實內在，學會運用智慧面對磨難，並要有更多的耐心來看待選戰，才能獲得最後的成功。

雖然韓國瑜太陽牌代表勝選最終結局，但江嘉葉沒把話說死，認為韓蔡之爭還有伏筆，她稱在這不到一個月的最後衝刺中，韓國瑜必須要能夠挺住這最後的難關，「蔡英文建議牌中的死神，有著東山再起的強大力量，如果蔡英文能做些改變，還是有機會讓國王重生，重新回到王位，延續權力。」

(中時電子報)