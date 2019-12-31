日本女偶像大城杏外型甜美，是女團「勝利女神（Reach Angel）」成員之一，原本26日應該要開心迎34歲，沒想到所屬事務所30日宣布，她因為心臟病發作已於23日病逝，震驚粉絲。

據日媒《體育報知》報導，大城杏日前才拍完團體的2020年曆，沒想到突然心律不整導致心臟病發作，已於23日病逝，享年33歲，令同團成員十分悲傷。

大城杏病逝前一天才在推特分享影片，和粉絲約好要一起過生日，沒想到23日卻突然離世，死訊延至30日才曝光，讓粉絲不可置信，紛紛留言悼念。

(中時電子報)