愛丁堡廣場「痛心疾首追悼會」

在接近歲末年終之際，香港市民發起追悼會，紀念半年多來在多次抗爭與衝突中被捕、受傷或死亡的反送中人士。從晚間5時許陸續有人前往愛丁堡廣場聚集，集會在8時30分左右宣布結束。據警方統計，人數最多時一度接近300人。

據《東網》報導，有香港市民透過網路發起「中環痛心疾首追悼會」，地點於中環愛丁堡廣場，今日(30日)下午5時陸續有民眾前往聚集地點，紀念在衝突中被捕、受傷或死亡的反送中運動人士，大會呼籲參加者自備鮮花及絲帶。

香港愛丁堡廣場上的民眾以鮮花與紙鶴紀念半年來反送中運動中死傷人士。（圖／路透）

報導指出，大部分參加者戴上黑色口罩或戴上用白花製成的胸章，亦有人在黑色紙上寫上心聲，以及用彩色紙鶴砌成心形以示哀悼。入夜後參與者愈來愈多，晚間7時人數已逾200人。有牧師及3名青年陸續上台發言，集會發起人表示，作為年輕人，力量雖微，但仍想盡一分力。另有人發言表示，感謝青年喚醒成年人。

至晚上8時半，大會宣布集會結束。晚間10時40分左右，香港警方表示這次集會最高峰時有280餘人參與。

(中時電子報)