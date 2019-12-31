在接近歲末年終之際，香港市民發起追悼會，紀念半年多來在多次抗爭與衝突中被捕、受傷或死亡的反送中人士。從晚間5時許陸續有人前往愛丁堡廣場聚集，集會在8時30分左右宣布結束。據警方統計，人數最多時一度接近300人。
據《東網》報導，有香港市民透過網路發起「中環痛心疾首追悼會」，地點於中環愛丁堡廣場，今日(30日)下午5時陸續有民眾前往聚集地點，紀念在衝突中被捕、受傷或死亡的反送中運動人士，大會呼籲參加者自備鮮花及絲帶。
報導指出，大部分參加者戴上黑色口罩或戴上用白花製成的胸章，亦有人在黑色紙上寫上心聲，以及用彩色紙鶴砌成心形以示哀悼。入夜後參與者愈來愈多，晚間7時人數已逾200人。有牧師及3名青年陸續上台發言，集會發起人表示，作為年輕人，力量雖微，但仍想盡一分力。另有人發言表示，感謝青年喚醒成年人。
至晚上8時半，大會宣布集會結束。晚間10時40分左右，香港警方表示這次集會最高峰時有280餘人參與。
文章來源：300人愛丁堡廣場集會 追悼死傷者
(中時電子報)
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