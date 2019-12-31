張鈞甯接受《Bella儂儂》專訪。（Bella儂儂提供）

張鈞甯日前接受《Bella儂儂》專訪，她自剖「我雖然是個理性的人，但我其實內在是雙魚座，在有安全感狀態的時候我還是滿感性的。」坦言很重感覺也很感性，「但在沒有不能繼續之前，我都會以感性的方式去努力。」隨遇而安並真心感受當下，是張鈞甯的生活態度，在面對愛情時她也用同等的方式應對。

她說：「我覺得人跟人之間的相遇不容易，這些緣份我都希望盡力圓滿，愛情是讓自己開心有更好的遇見，是很美好的事，但總是有不盡如意的時候，那就必須理性的去面對，該走的時候，該結束的時候，就會變得很理性。」用50%的浪漫享受戀愛，50%的理性去檢視彼此的關係，人生每個相遇的對象，張鈞甯會用全力擁抱彼此，但若不適合，即便有點遺憾，她都能勇敢離開。

她也提及改變人生最大的兩件事，「一個是表演另一個就是運動。運動時你會慢慢打開自己，會發現那個改變是很內在的。」重視養生的她，除了食補，運動則是由外而內的保養，「以前不知道自己的體能極限可以到哪裡，運動讓我更相信自己，跑完一個馬拉松後，你會發現以前做不到的事情現在都能完成了。」體能對於生理的訓練，也漸漸影響她心理的變化，面對窘境時就像在馬拉松上體力的極限一樣，只要突破了，任何糾結就如道路上的一塊碎石，小心的走過就好。

(中時 )