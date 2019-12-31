古裝大劇《慶餘年》腦洞大開劇情在網路上掀起追劇熱潮，與湯唯主演的《大明風華》被喻為是年末必看的壓軸古裝劇之一，該劇邀請因《陳情令》爆紅男神肖戰特別演出，其中一幕張若昀幫他上藥的畫面，讓網友腦補男主男配CP，網友還眼尖發現，張若昀和老婆唐藝昕先後替肖戰上過藥，唐藝昕在電影《誅仙》替肖戰上藥後，反被一棒槌死，而張若昀在《慶餘年》則被捅一刀，兩人為此可說是操碎了心，被封「上藥夫婦」。網友直說，這劇情簡直太巧，「肖戰跟這夫妻倆有什麼深仇大恨啊！」

肖戰在《慶餘年》演出言冰雲。（WeTV提供）

肖戰在《慶餘年》特別演出言冰雲，有別於他在《陳情令》的活潑，言冰雲則是相當冷靜沉著，他曾透露，雖然《陳情令》魏無羨角色戲份最長也最難，但《慶餘年》言冰雲這個角色也讓他頭疼。此外，他「羨慕劇裡張若昀飾演范閒一角的人生際遇，「他的人生總是有很多驚喜出現。」而這是他與張若昀第一次同框演出，兩人私下會針對表演上交流，張若昀誇他特別聰明，反應特別快。

張若昀在《慶餘年》角色圈粉，網敲碗第二季。（WeTV提供）

《慶餘年》口碑爆棚，男主角張若昀的演出，讓網友眼睛為之一亮，紛紛被他圈粉，甚至敲碗第二季何時開拍？張若昀透露，「這部作品就是一個完整的計畫，肯定會有第二季。」又說第二季將由原班人馬演出，讓粉絲相當激動。《慶餘年》每週一、二、三晚上八點WeTV同步跟播。



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