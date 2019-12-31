全球晶圓代工龍頭台積電可說是今年台股最閃耀的一顆星，無論是在先進製程表現，超越競爭對手三星，台積電股價更從今年初的219.5元，截至12月30日收盤價334.5元，漲幅達到52.39%，市值達8.67兆元，登上全球第17大企業。台積電為何能走到今天這步，創辦人張忠謀接受採訪親自揭露，台積電能成功的原因。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休後，由2位共同執行長劉德音、魏哲家接任董事長及總裁職務，為台灣公司首創的雙首長制度。據《財訊》先前報導，後張忠謀時代的雙首長制度，為美國公司普遍採用公司治理方式，對照台積電，魏哲家就是執行長，他不是向董事長劉德音報告，而是向董事會報告，可以直接調動台積電在戰略上布局，這也包括推出台積電史上最高的資本支出抵抗三星的競爭。

後張忠謀時代的台積電經營模式，也被外界視為一種奇異經營模式。據《天下雜誌》報導，張忠謀表示，他不是很贊同這樣的說法，這會犧牲掉許多人才，至於在早年創辦台積電之際，他希望台灣企業可以學習台積電，但都沒有發生，甚至在台積電越來越好，這樣的事情也沒有發生。

張忠謀表示，他希望外界看到台積電，會是一種商業模式創新者的形象，把「專業晶圓代工」做到最好，這也是張忠謀在回到台灣創辦台積電後走出一條創新的路，就是不與英特爾、IBM等大公司直接挑戰，而是與他們的晶圓製造部門挑戰，把生意拿過來。

張忠謀提到，他是個跨文化的人，台積電設在台灣，就必須要中西特色混合，不然台積電不會成功。

(中時電子報)