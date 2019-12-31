2020總統大選辯論會落幕，命理時事分析家詹惟中以面相分析3位候選人選情。詹認為，國民黨總統候選人韓國瑜整個氣勢人心沸騰，最少會贏30萬票、甚至超過60萬票。

詹惟中表示，從辯論會內容來說，在厚實感上韓國瑜是贏的，因為他一吐為快，無論他當不當選，先講再說。他的態度是誠懇中帶點憤怒，你罵我兩句，當然憤怒。重點在他在表現的同時，是有備而來，而且他在講話時那個眼神，態度是讓我們感動的，是發自內心的怒吼，但若是態度再放緩一點的話會更好。

詹惟中從韓國瑜的氣色來看，沒甚麼大問題，整個氣色，就是千軍萬馬、一呼百諾，跟他兩三個月以前被罵的態度是完全不一樣的，放棄愛與包容，跟你拚了！他認為韓一定贏，整個氣勢人心沸騰，最少30萬票，甚至超過60萬票。另國民黨立委席次也會贏，民進黨不會過半。

詹惟中指出，總統蔡英文的風度、氣質過人，就像鄰家小女孩委婉、很謙和，被罵了忍氣吞聲，會有氣質地解說，但是講話上氣不接下氣，好像被叮得滿頭包，她那種堅定要跟對方一拚的感覺，有待加強，感覺她氣虛，不知如何接招。親民黨候選人宋楚瑜則是歡歡喜喜，好像小孩子在吵架，宋出來說，「你們兩個都不對」。

(中時電子報)