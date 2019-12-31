中山大學政治研究所教授、韓國瑜國政顧問團成員廖達琪分析，韓在政見會砲打蔡英文被民進黨新潮流架空，上網路政治脫口秀節目《博恩夜夜秀》5天點擊破500萬次，以及29日辯論會上親民黨主席宋楚瑜轉助攻韓，加上當晚的台中大造勢成功，確實已凝聚勝選氣勢。在投票前最後11天，決勝只在30至80萬票之間。

廖達琪在接受中評社訪問時分析，《博恩夜夜秀》5天點擊破500萬次確實幫韓國瑜打了一劑強心針，最大效應就是幫韓在年輕族群中激出迴響。不過，就像過去韓國瑜做事向來都會產生兩面效果，民主社會本來就多元解釋，就如膝蓋走路沒有絕對好或不好，但能引發迴響與討論，對選舉就是熱度，就會有凝聚力。

對於台中造勢的觀察，廖達琪說，當時台中下大雨且地面泥濘，但還是有這麼多人願意站出來、沒離開，這在選舉上真的很可怕，也代表韓的選情是越艱困，越能「風雨生信心」，庶民基層對韓國瑜的支持度很熱且完全沒退。

第三，廖達琪說，綜觀29日的辯論會，親民黨主席宋楚瑜其實有點在扮演1998年馬英九選台北市長時那一次新黨王建煊的角色。宋楚瑜助攻韓國瑜的氣氛有出來，尤其宋附和韓國瑜說民進黨派系分贓厲害、接下蔡英文的反滲透法等。宋提到自己曾任蔡英文APEC特使見了習近平，讓民進黨想操作反滲透法的效力降低了，宋某種程度是也算在犧牲打。

廖達琪分析，如果要評估韓國瑜2020大選的基本盤，應該朱立倫2016年381萬票是最低門檻，再加上馬英九2012年投票率74%扣掉2016年朱立倫投票率的67%，代表有將近8%軍公教（104萬）沒出來投，以及上屆流向宋楚瑜157萬票回流100萬票，韓國瑜審慎樂觀可拿585萬票（381＋104＋100）。廖說，這些還不包括新住民及返台投票的僑胞與台商。而蔡英文的估票則應從2016年的689萬票往下回歸，因此兩人最終差距可能會落在30至80萬票以內。

廖達琪說，韓國瑜現在拼命打民進黨新潮流，強化蔡英文被新潮流派系分贓與架空的印象，畢竟新潮流在南台灣與深綠選區裡其是被深惡痛絕的，韓打新潮流架空蔡英文，會讓深綠支持者不願意出來票投民進黨。況且蔡英文副手賴清德表面跟蔡整合，但實際上會不會真正整合，恐怕還是問題。

(中時電子報)