屁孩Ryan以〈陷阱妹〉衝上KTV新歌榜冠軍，同時入圍金音創作獎最佳嘻哈單曲，隨後以創作歌手身分參加《聲林之王2》，他的歌曲〈她gucci的時候眼淚總是prada prada的dior〉衝上數位音樂平台熱門新歌榜即時冠軍，近來推出首張專輯，名為《屁文觀止》，靈感取自《古文觀止》，專輯收錄5首新歌。

他邀來好友高爾宣合作〈姐妹丼〉，高爾宣更是為求饒舌高潮，毫無禁忌，導致此首歌初次於夜店演出後，便無法公開發行，僅在限時動態流傳，長達一年。名符其實的〈主打歌〉，幽默地說出唱片工業幕前幕後的實際衝突：「公司叫我寫首主打歌，歌不長這樣他們就不打歌。」

而屁孩更是展現音樂創作方面的野心：熊仔加入共同製作的另首〈如何製作完美的主打歌〉，與〈主打歌〉內容不同，熊仔加入共同唱作：「所以你重表面，我重骨架；你要焦點，我要獨家；你要極簡，我偏複雜。你要淺顯易見，我又顛覆他；你一堆意見，我偏不答！」



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