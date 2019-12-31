隨著2020年到來，又將過新年，家家戶戶已準備在家門口張貼春聯，想替家裡增添喜氣、帶來新氣象。其實貼春聯也有不少眉角，有些禁忌要小心，以免把整年的運氣都趕跑。命理專家楊登嵙指出，貼春聯時一定要特別注意別犯了「8大禁忌」，否則招來晦氣、爛桃花。

春聯是華人春節時不可或缺的重要標誌，貼春聯意味著迎接春節到來，楊登嵙向《中時電子報》表示，提醒大家在張貼春聯時，有8大禁忌要格外注意：

1.上下聯勿貼錯

通常拿到的春聯通常有三幅，兩幅直聯一幅橫聯，直聯的其中一幅如果最後一字是仄聲字，就是上聯；平聲則為下聯。哪些為仄聲字呢？上聲（國字注音第三聲）、去聲（國字注音第四聲）、入聲（短促聲）皆是。哪些為平聲字呢？即國字注音第一聲、第二聲。例如：天增歲月人增壽（仄聲上聯）、春滿乾坤福滿門（平聲下聯）。

萬一發現上下聯的尾字都是平聲（即國語的第一聲或第二聲），那就選台語發聲和國語發聲有明顯區別的那個字為仄聲（短促而重者）為上聯。例如：「源運昌隆增百福」（上聯）、「富業振興獲千祥」（下聯）

2.大門口忌諱單貼一個「春」字

居家大門口不要單貼一個「春」字，可以貼「福」、「招財進寶」等。因為在古代，只有怡紅院（等同於現代的聲色場所）會在門口貼「春」，此舉也容易招來爛桃花。

3.大門口不倒貼春聯

依照古禮，「倒」與「到」是同義字，「財」如果倒過來貼，是財到的意思，但如果貼的位置是大門口，那麼就千萬不能把「財」倒過來貼，這意味著把財倒光光的意思；另外，大門口的「福」字同樣不能倒貼，不然福氣同樣會倒光。

窗、內門或水缸、酒缸等器具則可以倒過來貼，代表財到、福到，從民俗上講，古代只在水缸、酒缸等存放東西的缸上貼「倒福」，因為在倒的時候這些字就會轉正，寓意福倒不出來，表達福滿之願。

4.單數才吉利：

門口張貼春聯時，記得要貼單數，因為1、3、5等單數象徵吉祥，2、4、6等偶數容易招陰，與供奉神明數目一樣，要單數（陽）。至於整個家中所貼的春聯數目，則不需要去計算陰陽。

5.貼春聯的時間：

農曆12月24日送神開始，也就是新年大掃除的開始，楊登嵙提醒，這時也是新年大掃除的開始，一直到除夕那天為止，要打掃好才貼春聯。

貼春聯的時間最好是「除夕早上6點到中午12點之間」，因為這個時間陽氣最旺。

6.舊春聯要撕下來：

把舊春聯撕下來，撕破，表示除舊佈新的意思。不可直接把新春聯在舊春聯之上，以達到轉新好運。

7.不可有不吉利的字：

春聯可將自己的感受、喜好、自己家的特點和未來期望都寫進去。不過在寫春聯時要特別注意，像是「滅」、「絕」、「死」、「亡」等負面字，都絕對不要出現，甚至就連同音字，也最好不要出現。

8.有喪事不可貼春聯：

如果家中喪事發生還不到一年，不應該在家中貼春聯，否則就像是在慶祝一樣。此外，也不可包粽子，粽子意寓「包中」，一個接一個的意思，沒人想要喪事接連發生。

(中時電子報)