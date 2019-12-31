看到國民黨總統候選人韓國瑜台中造勢大會空拍圖，讓綠側翼粉專崩潰，紛紛催投票。民進黨立委郭正亮直言，韓國瑜那一場造勢很成功，則封關預測，韓國瑜得票數會比2016年的朱立倫高，至於總統蔡英文能守住689萬票，就不錯了。

郭正亮在政論節目《平論無雙》節目中表示，他們要感謝韓國瑜造勢，感謝幫民進黨催票，韓國瑜29日那一場造勢很成功，因為下那麼大的雨，能夠堅定站到最後，真的不容易。因為韓國瑜今年6月1日凱道造勢，那時他還跟郭台銘在國民黨總統初選競爭，事實上出來的人就非常多，他的群眾就有這個本質，很堅定，所以國民黨初選就贏了郭台銘，所以當然就不能低估韓國瑜。

郭正亮還指出，蔡英文民調領先30%，絕對是假的、絕無可能。前民進黨立委沈富雄的估計，絕對錯誤，事實上他講贏300萬票，也不到30%，要贏30%是360萬票。郭舉例說，2016年平均投票率66%，20到29歲的投票率只有53%；65歲以上選民有330萬人，投票率是72%，差將近20%，所以這樣換算，他預測韓國瑜得票數會比朱立倫高。蔡英文能夠得到689萬票就不錯了，因為第二任很少會維持第一任的票數，全世界都一樣。

(中時電子報)