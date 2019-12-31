台灣運彩單場暨場中投注場次預告(12月31日~1月7日)

1.「籃球」：提供3場場中與4場單場投注。

上季美國職籃總冠軍多倫多暴龍隊在王牌里歐納德(Kawhi Leonard)出走之後戰績依舊出色，目前以超過六成五的勝率排名東區第4，暴龍1/3(五)08:30和1/5(日)07:00將分別在客場出戰同區排名第2的邁阿密熱火以及第7的布魯克林籃網；熱火在主場打出開季15勝1敗的亮眼佳績，籃網主場勝率也高達六成，兩場艱辛的客場戰役暴龍有機會同時拿下嗎?

1/4(六)上午09:00即將上演76人與火箭的雙強對決，76人禁區強大兇悍、火箭外線猛烈，精彩賽事、不容錯過！鹿死誰手、誰敢斷言？

2.「足球」：提供20場場中與8場單場投注。

英超聖誕新年快車，1月1日將來到最後1站，各隊將要進行9天來的第3輪比賽，前面2輪只有3支球隊拿到全勝，分別是利物浦、曼聯和艾佛頓。紅軍豪取10連勝繼續穩坐榜首；曼聯靠著馬夏爾和拉許福德連2輪進球，2連勝後排名回升至第5；艾佛頓則在換帥後重返正軌，無論是暫代3場的臨時主帥鄧肯佛格森，還是正式接任的安切洛蒂，艾佛頓近5輪3勝2和，排名已升至第10。本輪英超將開放2場單場和2場單場及場中投注，切爾西和熱刺1/1(三)將分別作客對兩支保級隊布萊頓和南安普敦，重頭戲則落在1/2(四)凌晨4點，4連不勝的兵工廠繼續主場出擊，迎戰近況不錯的紅魔曼聯。

英格蘭足總盃第3輪1/4(六)起展開角逐，英超和英冠球隊將由第3輪開始加入戰團，歷史最悠久的足總盃每一輪都是採用公平的抽籤方式決定對戰組合，第3輪即出現了兩場英超球隊對戰的戲碼，包括1/5(日)凌晨1點半狼隊對曼聯，以及1/6(一)凌晨零點的利物浦對艾佛頓，兩場精彩對決都將加開單場及場中投注。

3.「網球」：精選賽事提供單場或場中投注。

渡過了網球休賽的12月，2020新年度網球賽事終於到來！

首週台灣運彩帶來WTA深圳公開賽、WTA布里斯本巡迴賽、WTA奧克蘭公開賽以及卡達公開賽，喜歡網球的朋友們手癢難耐了嗎？

4.「冰球」：提供5場單場投注。

主場戰績強勢的明尼蘇達荒野，將分別在1/1(三)07:00迎戰多倫多楓葉及1/6(一)08:00面對卡加利火焰，楓葉及火焰近期復甦的火力，將帶給荒野防線莫大的挑戰，荒野想在西部更上一層樓勢必得更謹慎地面對這兩場硬戰。

1/3(五)10:30，西部排名前二的聖路易藍調與科羅拉多雪崩將在洛磯山脈一決高下，雙方本季前兩次交手藍調在主場拿下2勝，此戰移師魔鬼主場百事中心，藍調能順利在丹佛奏起嗎?

華盛頓首都上季季後賽首輪慘遭卡羅萊納颶風爆冷淘汰，1/4(六)08:30首都將回到傷心地PNC體育館再戰颶風，貴為聯盟榜首的首都本季兩次對上颶風仍是一勝難求，新仇加舊恨，首都此戰能順利突破颶風嗎?

1/5(日)08:00，防守頂呱呱的紐約島人將前往北國挑戰楓葉大軍，楓葉得分箭頭塔瓦雷斯近兩季對戰島人發揮不佳，楓葉鋒線須有其他球員挺身而出才有機會擊潰島人堅強的防線。

(中時電子報)