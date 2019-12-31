科技業燒錢人盡皆知，燒完錢後可能賺錢、賠錢或繼續燒錢，金主最不開心的就是「被亂花錢」！日前本刊接獲讀者阿珊爆料，亞洲資安界大咖、港人張立申看好台灣科技人才投資億元，結果投資失利還發現「被亂花錢」，低調打官司3年多，直到日前判決出來才同意公開這一段遭遇。

張立申是誰？台灣民眾可能不認識，但提起卡巴斯基，台灣網友就有感，因為卡巴斯基是台灣人最愛用的防毒軟體前3名，全球累積4億用戶，而張立申正是前卡巴斯基前亞太區總裁，曾獲「2007年中國信息產業年度經濟人物」、「2007 IT風雲人物獎」。

算是資安界大咖的張立申，7年前從卡巴斯基退下來之後，成立「薩摩亞商泰騰恩研究股份有限公司」，除了販售防毒相關軟體，他還瞄準網路世代，著手跨入新領域：防毒硬體。

當時，張立申看中台灣創新研發能力，透過卡巴斯基老同事介紹，與對網路硬體相當熟悉的清大資訊工程博士趙士銘展開合作，為了顯示投資誠意，他不但成立台灣分公司，由趙士銘擔任負責人，還將薩摩亞商泰騰恩研究公司股份分別給了趙氏兄弟各45萬股，期待兩人能夠全心投入研發，讓產品完美上市。

不料，這場投資美夢破碎，還以官司收場。張立申在台友人阿珊向本刊投訴，「趙氏兄弟從2012年起，花了2年時間及近1億元的經費，卻只做出無法通過測試的東西，更把實際核心的技術交由外包工程師撰寫。他們根本沒有能力開發所需要的產品！」

張立申驚覺產品研發的時間過久，就提出質疑，「為什麼花這麼多時間、資金，標的產品都做不出來？」遭追問的趙士銘，旋即在2015年1月提辭呈求去；張事後託人調查才發現，趙士銘擔任負責人期間，曾以公司名義支付2000多萬元的研發費用，付給第三方公司「鈦騰拾貳樓資訊有限公司」，而撰寫程式的工作，卻是用「鈦騰」名義以每案3-5萬，外包給接案工程師。

阿珊說，「趙士銘擔任負責人期間除了把程式外包，還把沒有科技背景的親友安排進公司擔任測試人員以及技術顧問，虛領了泰騰恩公司106萬的薪資。」張立申遂跨海來台打官司，經地檢署偵查1年半後，才獲起訴；歷經2年半的審理，日前法院才宣判趙士銘1年有期徒刑、緩刑2年。

張立申投資失利流程圖

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(中時電子報)