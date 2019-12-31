台南市超過十年、連續三立委皆為民進黨囊中物的，這次立委廝殺格外慘烈，國民黨評估，本屆台南市可望初露「藍天｣，只要拿下一席，總統之戰即有八成勝算，因此韓國瑜特地參加今天台南市元旦升旗，期待透過氛圍激勵民氣凝結，翻轉致勝。國民黨台南市黨部主委謝龍介進一步分析，台南市第一、二以及第四選區藍營都有翻轉機會。

去年因黃偉哲當選市長，第二選區舉行立委補選，現任立委郭國文只與對手謝龍介相差三千多票，今年國民黨改徵召李武龍與之對戰。現任南縣區漁會理事長的李武龍，曾任台南縣議員，深耕地方多年，其父是前立委、台南縣議會議長李和順；而尋求連任的郭國文也曾任兩屆市議員，二〇一四參加立委初選敗給立委王定宇後，入閣擔任勞動部政務次長。不願具名的地方人士告訴本刊：「李武龍跟農漁業緊密結合，郭國文去年才空降，靠農委會政策大撒幣的手段，農漁朋友都已經看膩了！」

同樣競爭激烈的第一選區，民進黨候選人賴惠員原擔任幕僚，首次參選市議員即以最高票當選，今年五月黨內初選，又終結立委葉宜津七連霸之路，跌破眾人眼鏡；不過她卻遭葉宜津質疑送禮賄選，憤而提告選舉無效，地方人士直言：「賴惠員至今沒有得到民進黨整合的力量，包括葉宜津和其他派系，目前來看都是作壁上觀。」

同樣面臨派系衝突的還有第四選區「雙姝對決」，藍營的林燕祝有三屆議員的資歷，綠營內屬新潮流系的林宜瑾出身自野百合學運世代，曾擔任六屆議員，兩人基層實力伯仲之間，知情人士分析：「新潮流在台南吃乾抹淨，所以台南幾乎除了新潮流以外的民進黨各派系，都想要讓新潮流嚐一次敗果。」

不過，台師大政治學研究所教授曲兆祥認為，「台南贏一席，韓國瑜勝率達八成」的說法，在整體選民結構上來說，並沒有什麼依據，雖然去年底韓國瑜在高雄市創造勝選奇蹟，進而提升國民黨整體選情，但細細評估各地選票，其實國民黨沒有贏很多。

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(中時電子報)