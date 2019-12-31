國民黨總統候選人韓國瑜日前在台中造勢，吸引超過30萬名支持者風雨中力挺，場面震撼！對此，國民黨高雄市議員陳美雅認為，韓國瑜講話時，看到很多民眾流淚，「這一幕真的感動了無數的人」。她對韓國瑜絕對有信心，一定會翻轉。

韓國瑜大台中勝選晚會29日湧進超過30萬人，即便天公不作美，仍擋不住韓粉的熱情，堅持「等一個人」，韓到場後，全場更高喊「韓國瑜凍蒜！」，氣氛嗨到最高點。韓國瑜也向支持者喊話，表示願為台灣民眾做牛做馬，絕不作威作福。據《中評社》報導，陳美雅看到許多民眾在聽韓國瑜說話時流淚，她表示，這一幕感動無數的人。現場30萬人和收看直播的民眾，大家都被深深感動，她對韓國瑜絕對有信心。

針對韓國瑜在政見發表會及辯論時猛打新潮流，陳美雅認為，年輕選民有些並沒有特別支持哪個政黨，有些淺綠選民或許能透過這樣的論述思考反省，蔡被新潮流把持，但新潮流帶給這個社會錯誤示範，必須下架。韓國瑜此舉能讓選民重新思考並做出正確選擇。

(中時電子報)