網友留言。（摘自木炭的Youtuber網頁）

選戰剩倒數最後10天，各家機構的封關民調紛紛出籠，以做街頭民調聞名的「木炭民調」也趕在封關前，在高雄做最後一次的街頭民意調查，但結果不忍直視，總統蔡英文的支持度碾壓國民黨總統候選人韓國瑜。

帳號木炭的Youtuber，去年率先以街頭民調方式，在高雄各地觀測民意的走向，成功預測出韓國瑜當選高雄市長。之後，韓國瑜宣布選總統後，木炭民調在高雄的觀察，韓聲勢逐漸下滑。在昨日的最後一次封關街頭民調中，蔡英文以63票支持度，遙遙領先韓國瑜的13票和宋楚瑜的3票，蔡英文碾壓韓國瑜。

不過，對此結果，網友有話要說，「個人覺得韓總會贏高雄，回頭再驗證」、「影片就留在111見真相」、「這次選舉想觀察一件事情：台灣選民的自覺是否更進步！有一個發現：網路越發達，真實的自己卻往往躲在說謊假臉的後面，所以民調參考一下就好；世事沒有什麼不可能，開票後見真章」！

(中時電子報)