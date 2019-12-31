新北警開槍追持槍匪 碧華國小停車場對峙遭逮 08:022019/12/31 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市警方追逐持槍匪，雙方在三重碧華國小停車場內對峙，歹徒就逮。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三重碧華國小停車場清晨發生警匪對峙驚險場面，造成校園封鎖，上學師生暫時無法進教室的狀況。新北市警方清晨5點多從新莊一路追捕持槍煙毒犯，警方一路對歹徒轎車連開三槍，打破輪胎，但歹徒仍試圖衝撞員警，從新莊飛車互相追逐到三重碧華國小，最後歹徒竟然駕車衝下碧華國小地下停車場，大批員警封鎖停車場，荷槍實彈進行逐層搜索，約在清晨6點10分左右，歹徒棄械投降，目前已經被警方帶ˋ回偵辦，解除一場虛驚。 (中時電子報) #停車場 #停車 #車場 #歹徒 也許您會感興趣 推薦閱讀 銀行打烊後遭搶 原來是信義警方局逼真演練 17:582019/12/27 社會 改善雍塞 桃園長庚轉運站動土 04:102019/12/28 地方新聞 中市跨年雙現場實施交管 籲利用大眾運輸不塞車 09:572019/12/29 生活 美休士頓住宅區發生槍擊案 至少2死7傷 10:362019/12/29 國際 鼓山國小地下停車場 解決哈瑪星停車問題 09:322019/12/30 生活 元旦台南路邊停車不收費 11:292019/12/30 生活 2019年10大刑案回顧》警匪對峙5時開近20槍 2匪持5槍挾9人質 11:532019/12/30 社會 竹北市停13新建工程動土 2021年1月完工 15:062019/12/30 生活 竹北停13 改建立體停車場 04:102019/12/31 地方新聞 南市路邊停車格 元旦不收費 04:102019/12/31 地方新聞 社會熱門新聞 情侶試婚紗！男怒拿出「神秘單子」 女羞愧下跪痛哭 - 社會 【平安夜殺人妻1】卑微示愛信曝光 廚師不敵女友狂要錢索命 - 社會 小姨子想改運 色姊夫要她裸身光溜溜坐上來施法 - 社會 盧秀燕感謝林佳龍10萬大軍守護台中市 - 社會 清倉翻出絕版寫真集 昔日女神寬衣解帶終不悔 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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