新北市三重碧華國小停車場清晨發生警匪對峙驚險場面，造成校園封鎖，上學師生暫時無法進教室的狀況。新北市警方清晨5點多從新莊一路追捕持槍煙毒犯，警方一路對歹徒轎車連開三槍，打破輪胎，但歹徒仍試圖衝撞員警，從新莊飛車互相追逐到三重碧華國小，最後歹徒竟然駕車衝下碧華國小地下停車場，大批員警封鎖停車場，荷槍實彈進行逐層搜索，約在清晨6點10分左右，歹徒棄械投降，目前已經被警方帶ˋ回偵辦，解除一場虛驚。

(中時電子報)