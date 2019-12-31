警方一路追入停車場搜索犯嫌。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

一名持槍嫌犯今（31日）清晨遭警方追捕，一路從新莊逃逸至三重碧華國小的地下停車場，雙方在現場展開對峙，現場更驚傳兩聲槍響，所幸最新消息傳出，警方已順利逮捕嫌犯。

據了解，嫌犯當時在新莊遭警方攔下臨檢，不料卻開車落跑，並一度衝撞警方，警方立刻拔槍射破輪胎，但狡猾嫌犯仍亡命奔竄，一路逃至碧華國小停車場，警方也立刻封鎖現場，並展開搜索。

當地里長透露，嫌犯約清晨5時多開車入停車場，約6時聽到兩聲巨大槍響，研判應是歹徒開的，目前最新消息傳出，警方已順利逮人。

(中時 )