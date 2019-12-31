三重碧華國小傳槍響 警匪對峙後逮人 08:022019/12/31 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警方一路追入停車場搜索犯嫌。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警方一路追入停車場搜索犯嫌。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) 一名持槍嫌犯今（31日）清晨遭警方追捕，一路從新莊逃逸至三重碧華國小的地下停車場，雙方在現場展開對峙，現場更驚傳兩聲槍響，所幸最新消息傳出，警方已順利逮捕嫌犯。 據了解，嫌犯當時在新莊遭警方攔下臨檢，不料卻開車落跑，並一度衝撞警方，警方立刻拔槍射破輪胎，但狡猾嫌犯仍亡命奔竄，一路逃至碧華國小停車場，警方也立刻封鎖現場，並展開搜索。 當地里長透露，嫌犯約清晨5時多開車入停車場，約6時聽到兩聲巨大槍響，研判應是歹徒開的，目前最新消息傳出，警方已順利逮人。 (中時 ) #警方 #嫌犯 #現場 #停車場 #國小 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇治芬妹「宣傳車上遭包圍」 阿伯到案喊冤：孫子被吵到無法睡覺 08:492019/12/27 社會 改善雍塞 桃園長庚轉運站動土 04:102019/12/28 地方新聞 中市跨年雙現場實施交管 籲利用大眾運輸不塞車 09:572019/12/29 生活 美休士頓住宅區發生槍擊案 至少2死7傷 10:362019/12/29 國際 鼓山國小地下停車場 解決哈瑪星停車問題 09:322019/12/30 生活 元旦台南路邊停車不收費 11:292019/12/30 生活 竹北市停13新建工程動土 2021年1月完工 15:062019/12/30 生活 竹北停13 改建立體停車場 04:102019/12/31 地方新聞 南市路邊停車格 元旦不收費 04:102019/12/31 地方新聞 新北警開槍追持槍匪 碧華國小停車場對峙遭逮 08:022019/12/31 社會 社會熱門新聞 情侶試婚紗！男怒拿出「神秘單子」 女羞愧下跪痛哭 - 社會 【平安夜殺人妻1】卑微示愛信曝光 廚師不敵女友狂要錢索命 - 社會 小姨子想改運 色姊夫要她裸身光溜溜坐上來施法 - 社會 盧秀燕感謝林佳龍10萬大軍守護台中市 - 社會 清倉翻出絕版寫真集 昔日女神寬衣解帶終不悔 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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