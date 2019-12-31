小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（31日）財經重點。

【1】超微新CPU訂單 台積電全包

處理器大廠美商超微（AMD）2019年市占率大幅提升，除了競爭對手英特爾的中央處理器（CPU）供不應求，讓超微得以大展身手，超微選擇台積電7奈米製程量產亦是主要關鍵。由於英特爾CPU供貨量在2020年恐怕仍無法滿足市場需求，超微加快腳步推出Zen 3架構處理器搶市，也讓台積電支援極紫外光（EUV）7+奈米接單一路旺到2020年下半年。

【2】壽險作帳可望點火 台股有機會完美封關

台股2019年即將結束，國內壽險持股部位較高的電信股、塑化股、金融股，31日有機會拉尾盤，為台股寫下漂亮的封關行情。第一金投顧董事長陳奕光認為，1月2日外資收假歸隊、熱錢湧入，大盤有機會一路續攻，挑戰12,682歷史高點。

【3】出口商年終拋匯 新台幣升抵一年半高點

國際美元下挫，主要亞幣紛紛走揚，加上匯市封關前出口商年終拋匯作帳需求出籠，激勵新台幣30日開盤後大漲，盤中最高來到30.011元，強升1.92角，但尾盤央行進場調節後，升幅急速縮小至僅6.8分，收在30.135元的一年半高點。

【4】房市大噴發 全年推案1.5兆

建商購地發燒，房市推案量大噴發！根據591新建案統計，2019年全台房市推案量破1.5兆，這個規模將是2013年房市推案高峰反轉以來的最大量。值得注意的是，這波全台推案狂潮多集中在新興重劃區，例如板橋區衝出924億案量高居全台各行政區之冠，也是拜新興重劃區推案爆量之賜。

【5】中美首階段協議就快簽了 劉鶴傳周六率團赴美

中美傳出近日即將簽署第一階段協議。消息人士稱，中國國務院副總理劉鶴本周六（4日）將率領談判代表團前往華盛頓簽署第一階段協議，持續超過一年的貿易戰局勢有望降溫。

(中時電子報)