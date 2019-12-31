國民黨總統候選人韓國瑜，日前舉辦義賣活動，其中身上的「原味鋼鐵H夾克」，由一名女教師以100萬元得標，引發各界討論，而這名女教師也透露背後原因。

高雄的退休教師謝寧，以100萬元得標當天韓國瑜身上穿的原味夾克，讓她直喊「好幸福」、「太爽了」。

臉書社團有韓粉PO出影片，謝寧在遊覽車上分享自己會花100萬買夾克的原因。她表示，自己只有一個兒子，但兒子不成材，所以不打算留任何錢給兒子，另一個原因是就讀國立台灣師範大學時，配合教育心理與輔導課程，曾經照顧一名腦性麻痺青年，之後也持續與青年的媽媽聯繫，成為朋友。

謝寧說，這些弱勢團體是高官看不起的，「100萬叫他們拿出來，門都沒有」，既然韓國瑜有心要舉辦公益活動，就要支持他，也心疼韓國瑜為了選舉變瘦，當時自己穿上外套拉鍊還拉不起來，笑說身上這件百萬總統服，是有男子漢味道的總統服。

(中時電子報)