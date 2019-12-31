外傳美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）計畫辭職，競選堪薩斯州參議員。蓬佩奧今天再次否認傳言，強調他希望繼續留在華府擔任美國國務卿，並做對美國人民有益的事。

蓬佩奧今天接受福斯新聞頻道脫口秀節目「福斯與朋友們」（Fox & Friends）專訪，再度被問及他是否有意在明年回到家鄉堪薩斯州（Kansas），角逐聯邦參議員一職。

蓬佩奧表示，他與太太都熱愛堪薩斯州，那不只是他們的家，也是家人及朋友的所在地。但他強調，他計畫留在華府，繼續擔任美國總統川普的國務卿。

蓬佩奧說：「這是我一貫的說法，我打算繼續這樣回答。只要川普總統想要我擔任這個職務（國務卿），就還是有工作要做。」

節目主持人緊接著再追問蓬佩奧，他的意思是否是完全不考慮明年參選堪薩斯州參議員。蓬佩奧表示，他看著他的人生，轉了許多人永遠意想不到的彎，但參選不是他想要做的事。他並強調，他希望留在華府繼續執行國務卿的任務，也希望做對美國人民有益的事。

蓬佩奧在2018年4月就職成為美國國務卿前，曾在2011至2017年間擔任堪薩斯州聯邦眾議員。

美國有線電視新聞網（CNN）27日報導，蓬佩奧近期頻用私人推特帳號發布親民形象推文，白宮及國務院內部部分人士解讀，蓬佩奧是在為競選鋪路，並有意透過社群網站在投入選舉前打造個人品牌。

(中央社)