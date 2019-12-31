東北季風帶來冷空氣影響下，今天北台灣整天涼冷，風明顯變強。氣象局預估，今晚到明天元旦清晨剛好是這波冷空氣最強的時候，屆時中部以北、東北部低溫下探13度至15度，其他地區約16至18度，冷颼颼的跨年讓許多網友崩潰！所幸北台灣晚上起降雨可望趨緩，不會下雨。

據氣象局資料顯示，今天清晨北臺灣氣溫已降至15、16度，其他地區約17到21度。白天北臺灣高溫不超過17度，其他地區高溫也比昨天下降，約20~24度。雨勢方面，北部、東半部白天仍有局部短暫雨，晚上降雨逐漸趨緩，僅僅在基隆北海岸、北部山區及東北部降雨機率稍高。中南部中午過後從下雨的天氣，變為多雲到晴，有機會見到日落、日出。

氣象局指出，今天東北風明顯偏強，臺南以北、東半部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區將有8至10級強陣風，臺灣沿海及鄰近海域風浪亦將明顯增大。晚上煙火也可能受到風的影響。

中視新聞

(中時電子報)