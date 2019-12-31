總統蔡英文下令要在今天強行通過《反滲透法》，引來輿論譁然，對此，自由作家洛杉基在臉書上強烈批評，認為這完全就是民進黨卑劣的選舉策略，意圖以此激怒對岸，激化國內「芒果乾」的氛圍，呼籲對岸不要上當，成了蔡英文的「助選員」。

洛杉基表示，蔡英文這次的手法一如李登輝時代的飛彈危機、2016年的周子瑜事件一樣，藉由選前對岸的大動作，激化台灣年輕人對於對岸的憤怒，一口氣拉起大量選票，進而在選舉中大勝；今年年初起民進黨就頻打「芒果乾」，更是為這個「奧步」提前鋪路！

《反滲透法》的短期目標就是激怒對岸！洛杉基分析，立法後引得對岸沉不住氣，協助民進黨贏得大選；長期目標則是與對岸切斷關係，與其為敵，進一步加入美國的第一島鏈中，美方也暗中協助這個法案通過，因為它符合美國整體利益，更進一步協助了總統川普的選情！

洛杉基呼籲，對岸政府不要陷入民進黨的陷阱之中，不分青紅皂白地對台灣人民恐嚇、威脅、警告，因為這只會激怒年輕的選民，進而協助蔡英文贏得大選；最好在大選過後再作表態，把負面影響降為最低！

(中時電子報)