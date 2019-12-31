白宮顧問：中美可能下周簽首階段貿易協議 08:322019/12/31 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）30日表示，中國大陸與美國可能於下周簽署第一階段貿易協議，但確切情況仍須經過總統川普或美國貿易代表萊海澤確認。 據大陸媒體報導，中國國務院副總理劉鶴本周將前往華府，代表大陸與美國簽署首階段貿易協議。對於此報導，美國貿易代表署與白宮方面尚未給予回應。 納瓦洛周一接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時表示：「別聽信小道消息，要等總統川普或美國貿易代表萊海澤確認才行。我們可能於下周左右簽署，如今只是在等協議文本翻譯完成。」 (工商 ) #貿易 #美國 #協議 #代表 #美國貿易代表 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸服務貿易進入上升期 04:092019/12/27 論壇廣場 商務部：中美協議簽署 密切溝通中 04:092019/12/27 全球財經 匯率期貨趨勢專欄－市場氛圍偏多 美元指數回穩 04:102019/12/27 證券．權證 朝媒批南韓看美國的臉色 乞求美國認可 20:512019/12/27 國際 美航空業連十年獲利 員工求加薪 22:162019/12/27 財經 貿易協議只是逗點 中美較勁持續 04:092019/12/29 焦點新聞 美國要坐視民進黨沒收民主嗎？ 04:102019/12/30 時論廣場 誰在製造「武統論」這把槍？ 15:222019/12/30 國際 美何時對陸心悅誠服？林毅夫：經濟總量達美2倍 23:052019/12/30 兩岸 台商回流夯 工作機會沒增加 04:102019/12/31 生活新聞 財經熱門新聞 絕不在3個地方花大錢 有錢人超省錢習慣曝光 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電獨吞美大廠肥單 明年旺到爆 - 財經 如何締造台積電神話？ 張忠謀揭奪單祕訣 - 財經 超微新CPU訂單 台積全包 - 財經要聞 - 工商時報 【防毒大咖也栽1】卡巴斯基前亞太區總裁 來台投資慘賠 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。