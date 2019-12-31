白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）30日表示，中國大陸與美國可能於下周簽署第一階段貿易協議，但確切情況仍須經過總統川普或美國貿易代表萊海澤確認。

據大陸媒體報導，中國國務院副總理劉鶴本周將前往華府，代表大陸與美國簽署首階段貿易協議。對於此報導，美國貿易代表署與白宮方面尚未給予回應。

納瓦洛周一接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時表示：「別聽信小道消息，要等總統川普或美國貿易代表萊海澤確認才行。我們可能於下周左右簽署，如今只是在等協議文本翻譯完成。」

(工商 )