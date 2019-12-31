《證交所》汎德永業下月2日上市審議 08:352019/12/31 時報資訊 莊丙農 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所訂明年1月2日召開有價證券上市審議委員會議，將審議汎德永業(2247)申請股票上市案。 該公司實收資本額7.17億元，主要產品：豪華進口汽車經銷買賣及售後維修、保養，目前經銷商品為德國BMW、MINI及Porsche各車系之車輛及零配件。2018年稅前盈餘9.75億元，每股盈餘10.57元，今年前3季稅前盈餘5.43億元，每股盈餘5.87元。 (時報資訊) #證券 也許您會感興趣 推薦閱讀 秀育企業12月30日登錄興櫃 04:102019/12/27 產業特刊 國泰證券2019獎項大滿貫 締造證券產業新高峰 15:442019/12/27 財經 《證交所》州巧科技12月31日上市審議 15:572019/12/27 財經 證交所12/31日審議州巧股票上市案 16:492019/12/27 財經 華容 11月每股賺0.02元 04:092019/12/28 證券．權證 陸人大常委會通過修改證券法 2020年3月實施 12:102019/12/28 財經 陸證監會：新證券法精簡化證券發行條件 17:462019/12/28 財經 秀育企業今日每股36元掛牌興櫃買賣 09:202019/12/30 財經 《證交所》永固-KY明上市審議 10:002019/12/30 財經 永固、汎德永業上市案 本周審議 04:102019/12/31 證券．權證 財經熱門新聞 絕不在3個地方花大錢 有錢人超省錢習慣曝光 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電獨吞美大廠肥單 明年旺到爆 - 財經 如何締造台積電神話？ 張忠謀揭奪單祕訣 - 財經 超微新CPU訂單 台積全包 - 財經要聞 - 工商時報 【防毒大咖也栽1】卡巴斯基前亞太區總裁 來台投資慘賠 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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