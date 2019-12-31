台灣證券交易所訂明年1月2日召開有價證券上市審議委員會議，將審議汎德永業(2247)申請股票上市案。

該公司實收資本額7.17億元，主要產品：豪華進口汽車經銷買賣及售後維修、保養，目前經銷商品為德國BMW、MINI及Porsche各車系之車輛及零配件。2018年稅前盈餘9.75億元，每股盈餘10.57元，今年前3季稅前盈餘5.43億元，每股盈餘5.87元。

(時報資訊)