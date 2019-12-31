近來美中兩國達成貿易協議的樂觀氣氛帶動股市屢創新高，投資人將本月獲利入袋，周一美股主要指數收黑，失守周一站上的歷史高峰，標普500指數、道瓊指數和那斯達克指數創下約4周來最大單日百分比跌幅。

有關於美中兩國可能在下周簽署首階段貿易協議的好消息，未能支撐美股近來的上漲氣勢。分析師表示，年底出現一些獲利了結賣壓是很正常的事。

周一收盤，道瓊工業指數跌183.12點或0.64%，為28,462.14點。標普500指數跌18.73點或0.58%，為3,221.29點。那斯達克指數跌60.62點或0.67%，為8,945.99點。

今年來表現突出的通訊服務和科技類股表現最弱，通訊服務股下挫1%，在標普500指數11大類股中跌幅最大。科技股跌0.6%，對標普500指數的拖累最大。今年以來標普科技股已累計上漲47.5%，通信服務類股漲30.6%。

華爾街股市周二（12/31）全日交易，周三（1/1）因新年假期休市。

(時報資訊)