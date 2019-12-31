台北市輪船公會與全國船聯會30日接續召開理監事會，因為是元旦與農曆年前最後一次會議，市輪公會理事長林文博與船聯會理事長張正鏞都指出明年是鼠年，鼠來寶，希望是個好年。張正鏞則指出，市場看不好的時候反而可能變好，因為大家都會少造船。

台北市輪船公會昨日公布民國109年工作計畫包括持續爭取航運業振興方案延續實施，爭取合理港埠費率與行銷獎勵措施，研議有關航運、港埠及財稅等改進事項。

船聯會則針對2020年1月1日起即將實施的限硫令，指出中油針對船東低硫船用燃料油換油需求，先在108年10月5日公告將高雄港每日低硫船用燃料油總量提高為600公噸，隨後在108年10月14日公告規劃自108年11月15日取消基隆、台中及高雄港的低硫船用燃料油每日供應上限；目前基隆港、台中港已分別於11月8日、11月13日起取消每日供應上限限制，高雄港亦已自11月18日起取消，以符合客戶用油需求。

(工商 )